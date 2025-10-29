Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Captain Mridul Tiwari Emotional Breakdown over kunicka and farhana s action
मृदुल का हुआ इमोशनल ब्रेकडाउन, किस घरवाले की वजह से निकले आंसू?

मृदुल का हुआ इमोशनल ब्रेकडाउन, किस घरवाले की वजह से निकले आंसू?

संक्षेप: Bigg Boss 19 New Promo: बिग बॉस 19 के लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिला कि घरवालों की हरकतों से परेशान होकर मृदुल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। मृदुल आंसू बहाते नजर आएंगे। वहीं, अभिषेक और प्रणित मोरे मृदुल के लिए आवाज उठाते नजर आए। 

Wed, 29 Oct 2025 06:47 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 के घर में खेल बेहद दिलचस्प हो चुका है। अशनूर और अभिषेक की गलती और मृदुल के फैसले के बाद से घर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कुनिका सदानंद ने मृदुल को कमजोर कैप्टन का टैग दिया। शो के नए प्रोमो में घरवालों की हरकतों से परेशान मृदुल रोते नजर आए। वहीं, अभिषेक और प्रणित उनके लिए स्टैंड लेते नजर आए।

मृदुल का हुआ ब्रेकडाउन

बिग बॉस प्रोमो में देखने को मिला कि घरवालों के ताने से मृदुल परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मृदुल कहते हैं, “अरे इतना कमजोर कर दिया है 2-3 दिनों में इन्होंने, मैं सुबह उठता हूं ना, पूरा गार्डन साफ करके आता हूं, पूरा बेडरूम साफ करता हूं, कूड़ा बदलता हूं, कोई कहता है आटा लगा दे, आटा लगाता हूं, बर्तन करदे, बर्तन धुलकर दे रहा हूं, सबसे अनुरोध करता हूं। मैं तो बावुक हूं अपने इन लौंडों की वजह से।”

फरहाना के पास पहुंचे प्रणित और अभिषेक

वहीं, अभिषेक बजाज उन्हें शांत कराते नजर आते हैं। मृदुल के लिए स्टैंड लेते हुए अभिषेक फरहाना से बात करने जाता है। अभिषेक कहता है- तेरी कैप्टेंसी में एक बार भी उसने चू करी है। इसपर फरहाना कहती हैं कि उन्हें कोई सफाई नहीं देनी है। प्रणित भी फरहाना पर सवाल करते हैं। वो फरहाना से पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई इमोशनल फीलिंग नहीं होती क्या?

बता दें, अभिषेक और अशनूर की गलती और मृदुल के फैसले की वजह से पूरा का पूरा घर नॉमिनेट हो गया है। मृदुल से नाराज होकर कुनिका ने अपनी ड्यूटी करने से मना कर दिया। वहीं, फरहाना भी मृदुल से किसी बात पर नाराज हो गईं और उन्होंने भी ड्यूटी करने से मना कर दिया। घर में इस वक्त तनाव का माहौल है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।