मृदुल का हुआ इमोशनल ब्रेकडाउन, किस घरवाले की वजह से निकले आंसू?

संक्षेप: Bigg Boss 19 New Promo: बिग बॉस 19 के लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिला कि घरवालों की हरकतों से परेशान होकर मृदुल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। मृदुल आंसू बहाते नजर आएंगे। वहीं, अभिषेक और प्रणित मोरे मृदुल के लिए आवाज उठाते नजर आए।

बिग बॉस 19 के घर में खेल बेहद दिलचस्प हो चुका है। अशनूर और अभिषेक की गलती और मृदुल के फैसले के बाद से घर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कुनिका सदानंद ने मृदुल को कमजोर कैप्टन का टैग दिया। शो के नए प्रोमो में घरवालों की हरकतों से परेशान मृदुल रोते नजर आए। वहीं, अभिषेक और प्रणित उनके लिए स्टैंड लेते नजर आए।

मृदुल का हुआ ब्रेकडाउन बिग बॉस प्रोमो में देखने को मिला कि घरवालों के ताने से मृदुल परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मृदुल कहते हैं, “अरे इतना कमजोर कर दिया है 2-3 दिनों में इन्होंने, मैं सुबह उठता हूं ना, पूरा गार्डन साफ करके आता हूं, पूरा बेडरूम साफ करता हूं, कूड़ा बदलता हूं, कोई कहता है आटा लगा दे, आटा लगाता हूं, बर्तन करदे, बर्तन धुलकर दे रहा हूं, सबसे अनुरोध करता हूं। मैं तो बावुक हूं अपने इन लौंडों की वजह से।”

फरहाना के पास पहुंचे प्रणित और अभिषेक वहीं, अभिषेक बजाज उन्हें शांत कराते नजर आते हैं। मृदुल के लिए स्टैंड लेते हुए अभिषेक फरहाना से बात करने जाता है। अभिषेक कहता है- तेरी कैप्टेंसी में एक बार भी उसने चू करी है। इसपर फरहाना कहती हैं कि उन्हें कोई सफाई नहीं देनी है। प्रणित भी फरहाना पर सवाल करते हैं। वो फरहाना से पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई इमोशनल फीलिंग नहीं होती क्या?