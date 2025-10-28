Hindustan Hindi News
बिग बॉस 19 के अभी तक के सबसे बड़े झगड़े, कुछ में तो तार-तार हो गई मान-मर्यादा

संक्षेप: Bigg Boss 19 Biggest Fights: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में अभी तक कई बार झगड़े हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको सबसे विवादित वाले याद हैं? चलिए करते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक।

Tue, 28 Oct 2025 12:24 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19 Biggest Fights: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का अभी तक का सीजन काफी दमदार रहा है। एक्शन से लेकर कॉमेडी तक और ड्रामा से लेकर रोमांस तक, घरवालों को लगभग हर एंगल देखने को मिल रहा है। लेकिन शायद इस सीजन में सबसे ज्यादा जोर एक्शन का ही रहा है। तो चलिए जानते हैं बिग बॉस 19 में अभी तक हुए सबसे बड़े और विवादित झगड़ों के बारे में, जिनकी वजह से सिर्फ घर के अंदर ही नहीं बल्कि घर के बाहर भी काफी तमाशा देखने को मिला।

अमाल मलिक और फरहाना भट

नीलम गिरि का लेटर फाड़े जाने पर अमाल मलिक को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने खाना खाते वक्त फरहाना भट की प्लेट छीनकर तोड़ डाली। अमाल मलिक ने फरहाना को तो भद्दी बातें कही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी मां को भी 'बी-ग्रेड' औरत कह डाला। फरहाना और अमाल का यह मुद्दा वीकेंड का वार में काफी चर्चा में रहा था।

अमाल मलिक और अभिषेक बजाज

अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच एक टास्क के दौरान गलतफहमी हो गई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। हालात इतने खराब हो गए कि बिग बॉस को यह टास्क ही रद्द करना पड़ा। बाद में पता चला कि सारी गलतफहमी की वजह कुनिका सदानंद थीं, जिन्होंने अमाल मलिक के बयान को गलत ढंग से पेश कर दिया था।

अमाल मलिक और कुनिका सदानंद

अमाल मलिक यूं तो घर के सभी सदस्यों को प्यार से ही ट्रीट करते हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो वह सारी मान-मर्यादा भूल जाते हैं। कुनिका सदानंद से अमाल ने एक झगड़े के दौरान यह कह दिया था कि आपके पास पिछले 40 साल से काम नहीं है। क्योंकि यहां उम्र और तजुर्बे, दोनों की तौहीन हुई थी, तो यह मुद्दा चर्चा में रहा था।

फरहाना, नीलम और शहबाज बदेशा

फरहाना भट बड़बोलेपन में सबसे आगे रही हैं। उन्होंने एक झगड़े के दौरान जब नीलम गिरि को 'भोजपुरी स्टाफ' कह दिया तो यह मुद्दा वीकेंड का वार में उठा। फरहाना भट ने शुरू में तो काफी वक्त तक अपनी गलती नहीं मानी, लेकिन बाद में शहबाज और नीलम के बात खींचने पर वीकेंड का वार में इस बात का ध्यान रखने को कहा था।

