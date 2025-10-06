Bigg Boss 19 Bigg Fight Between Tanya Mittal And Farhana Bhatt Zeishan Quadri support Tanya Bigg Boss 19 का घर बना युद्ध का मैदान, तान्या-फरहाना के बीच हुआ जमकर बवाल, इन 6 पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Bigg Fight Between Tanya Mittal And Farhana Bhatt Zeishan Quadri support Tanya

Bigg Boss 19 का घर बना युद्ध का मैदान, तान्या-फरहाना के बीच हुआ जमकर बवाल, इन 6 पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार

बीते दिनों घर में क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने एंट्री की है। उनके आने के बाद अब घर का पूरा माहौल ही बलद गया है। इसी बीच अब शो का नाया प्रोमो सामने आया है, जिसमें तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट के बीच जमकर बवाल हुआ।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 09:59 AM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19 का घर बना युद्ध का मैदान, तान्या-फरहाना के बीच हुआ जमकर बवाल, इन 6 पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' इस वक्त काफी सुर्खियों में है। इस शो को लेकर ऑडियंस के बीच काफी क्रेज बना हुआ है। 'बिग बॉस 19' का घर पूरी तरह से युद्ध का मैदान बन चुका है। कंटेस्टेंट के बीच जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। इस बार का 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार रहा। सलमान ने घर के कई सदस्यों को जमकर लताड़ लगाई। ऐसे में बीते दिनों घर में क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने एंट्री की है। उनके आने के बाद अब घर का पूरा माहौल ही बलद गया है। इसी बीच अब शो का नाया प्रोमो सामने आया है, जिसमें तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट के बीच जमकर बवाल हुआ।

आपस में भिड़ी तान्या और फरहाना

'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो रिलीज किया गया है। इस प्रोमो में दिखाया गया कि सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। ऐसे में फरहना भट्ट कहती हैं, 'कुछ लोगों की आदत होती है जिंदगी भर जताने की।' ये बात सुनते ही तान्या पलटकर जवाब देती हैं, 'मैंने तुम्हें नहीं बोला है अहसान फरामोश, ये शब्द मेरे नहीं हैं।' इस पर फरहाना कहती है कि तुम गालियां नहीं देती हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे शब्द सही हैं।

झगड़े में कूदे जीशान कादरी

इन दोनों के झगड़े में जीशान कादरी कूदते हैं। वो कहते हैं, 'फरहाना को लगता है कि वो कभी गलत सोच भी नहीं सकती।' इस पर फरहाना जीशान पर भड़कते हुए कहती हैं कि आप क्यों उसके चमचे बने फिरते हो। जीशान भी पलटकर यही बात उससे बोलते हैं। इस पर फरहाना, तान्या से कहती हैं कि तुझे लगता है कि तेरा ये चेहरा तुझे पहले से पता नहीं था। इस पर तान्या ने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सोचती ही नहीं। तुम वो आखिरी इंसान होगी दुनिया में जिसके बारे में सोचूं। इस प्रोमो से क्लियर है कि इस बार घर में जमकर बवाल मचने वाला है।

नॉमिनेशन की लिस्ट में शामिल हुए ये 6

वहीं, दूसरी तरफ इस वीक के नॉमिनेट कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने आ चुकी है। 'बिग बॉस 19' की अपडेट्स शेयर करने वाले BiggBoss24x7 ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर इस वीक के नॉमिनेट कंटेस्टेंट की लिस्ट शेयर की है। 7वें वीक में घर के 6 लोग नॉमिनेट किए गए हैं। नॉमिनेशन की लिस्ट में नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, बसीर अली, अशनूर कौर, प्रणित मोरे और जीशान कादरी का नाम शामिल है। अब देखना ये होगा कि इस हफ्ते इन छह कंटेस्टेंट में कौन बाहर होगा।

Bigg Boss 19 Salman Khan tanya mittal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।