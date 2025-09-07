BB19: बसीर को मिली किसी एक को नॉमिनेशन से बचाने की पावर, कैप्टन ने पलटकर रख दिया पूरा गेम

जब से बसीर अली घर के नए कैप्टन बने हैं, घर का माहौल और भी ज्यादा गरम हो गया है। ऐसे में अब बतैर कैप्टन बसीर को एक खास पावर मिली है। जिसका यूज करके वो किसी एक को बचा सकते हैं। ऐसे में बसीर ने इस कंटेस्टेंट का नाम लिया।

'बिग बॉस 19' रिएलिटी शो काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो को ऑडियंस का भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। हर बार की तरह इस बार भी शो में फेमस चेहरों ने एंट्री ली है। कंटेस्टेंट खुद के सुरक्षित रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 'बिग बॉस 19' के घर में जमकर घमासान मचा हुआ है। वहीं, जब से बसीर अली घर के नए कैप्टन बने हैं, घर का माहौल और भी ज्यादा गरम हो गया है। ऐसे में अब बतैर कैप्टन बसीर को एक खास पावर मिली है। जिसका यूज करके वो किसी एक को बचा सकते हैं। ऐसे में बसीर ने इस कंटेस्टेंट का नाम लिया।

बसीर ने इसके किया सुरक्षित 'बिग बॉस 19' को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 'बिग बॉस' की खबरें देने वाले Livefeed Updates ने अपने एक्स पर जानकारी दी है कि 'बिग बॉस ने बसीर अली को एक कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन से बचाने के लिए खास पावर दी...। ऐसे में बसीर ने नेहल चुडासमा का नाम लिया...।' रिपोर्ट के अनुसार नेहल चुडासमा अब पूरी तरह से नॉमिनेशन से सुरक्षित हैं।'