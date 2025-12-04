Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: 'घटिया गेम मत खेलो...', तान्या पर भड़कीं फरहाना, कहा- 'यही तुम्हारा गेम है...शर्म आती है तुम पर'

संक्षेप:

शो के फिनाले से पहले बिग बॉस के घर में फुल ऑन ड्रामा मचा हुआ है। कंटेस्टेंट के बीच अभी भी झगड़े हो रहे हैं। ऐसे में फरहाना भट्ट और तान्या मलिक के बीच फिर से जंग छिड़ गई।

Thu, 4 Dec 2025 02:00 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। इस शो को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट इस वक्त काफी बढ़ी हुई है। शो के फिनाले से पहले बिग बॉस के घर में फुल ऑन ड्रामा मचा हुआ है। कंटेस्टेंट के बीच अभी भी झगड़े हो रहे हैं। ऐसे में फरहाना भट्ट और तान्या मलिक के बीच फिर से जंग छिड़ गई। फरहाना, तान्या को अपनी बातों से टारगेट करती नजर आ रही हैं।

तान्या पर भड़की फरहाना

'बिग बॉस 19' के अपकमिंग लेटेस्ट एपिसोड का प्रोमो सामने आ चुका। इस प्रोमो में फरहाना भट्ट काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। फरहाना का गुस्सा किसी और पर नहीं, बल्कि तान्या मलिक पर है। फरहाना कहती हैं, 'तान्या तू तो बोलती थी कि तू मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानती है इस पूरे घर में अगर मेरा कोई सबसे बड़ा कॉम्पिटीटर है तो वो तुम हो फरहाना। तो अब क्या हुआ उस खयाल का।'

घटिया गेम मत खेलो

फरहाना की बात सुनकर मालती का चेहरा उतर जाता है। वो जवाब देते हुए कहती हैं, 'वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं।' इस पर फरहाना हंसते हुए कहती हैं, वक्त के साथ चीजें नहीं तुम्हारे प्लान बदल जाते हैं। कितनी चिंदी हदकतें करीं किसी का सहारा लेने के लिए। किसी के सहारे आगे बढ़ने के लिए। मेरे साथ ये घटिया गेम मत खेलो। तुम्हारा यही गेम था जब तक जिसको यूज करना था, यूज किया। तुम पर शर्म आती है तान्या।' वहीं, अमाल, फरहाना को रोकते नजर आए।

