बशीर को भारी पड़ा दिलफेंक अंदाज! टीवी पर इमेज की धज्जियां उड़ाने लगीं नेहल, सलमान खान ने लताड़ा

Bigg Boss 19 Basheer Ali: बशीर अली का दिलफेंक अंदाज उन्हें ही भारी पड़ने लगा जब नेहल ने नेशनल टीवी पर बशीर की इमेज की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। वीकेंड का वार में सलमान उनकी क्लास लेंगे।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 11:08 AM
टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में इस हफ्ते सलमान खान बाकी खिलाड़ियों समेत नेहल चुदास्मा की भी क्लास लगाते नजर आएंगे। दरअसल बिग बॉस हाउस में दिलफेंक अंदाज में नजर आने वाले बशीर अली अक्सर फरहाना को छेड़ते नजर आ जाते हैं। हालिया एपिसोड में जब फरहाना काफी नाराज थीं, तब उनका मूड ठीक करने के लिए बशीर ने बड़े प्यार से उनसे पूछा? मेरे साथ डेट पर चलेगी फरहाना? लेकिन फरहाना सिर्फ मुस्कुरा दीं, और कोई जवाब नहीं दिया। यह बात उस वक्त आगे बढ़ गई जब नेहल ने अपनी दोस्त को उकसाना और भड़काना शुरू कर दिया।

बशीर ने फरहाना से डेटिंग के लिए पूछा

नेहल ने बसीर से उसके पिछले बयानों के आधार पर घेरा और सबके सामने माफी मांगने वाली बात पर उसे नीचा दिखाया। नेहल ने बसीर के आए दिन फ्लर्टिंग करने पर भी आपत्ति जताई। बसीर अली ने कहा कि उसके इरादे कभी गलत नहीं थे और वह नेहल को किसी भी तरह से असहज नहीं करना चाहता था। बसीर ने कहा, "मैंने कभी फ्लर्ट शुरू नहीं किया, शहबाज़ ने शुरू किया और मुझे भी उकसाया, और यह सब मजाक में हुआ।" बशीर ने कहा कि नेहल को हमेशा सिर्फ अपनी और अपनी छवि की फिक्र थी।

फरहाना को बशीर अली ने दी सफाई

बसीर ने साफ किया कि उसने नेहल को हमेशा एक दोस्त के तौर पर देखा। उसने कहा कि वह लड़कियों से बात करना जानता है और कभी हद पार नहीं की। बसीर ने कहा, "मैं भी अपने अनुभव के साथ आया हूं। मुझे पता है कि लड़कियों के साथ कैसे रहना है। तुम एक अलग लड़की हो, तान्या एक अलग लड़की है। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कैसे रहना है, मुझे पता है कि उसके साथ कैसे रहना है। अगर तुम्हें लगता है कि उस बातचीत ने मुझे हर्ट किया, तो तुम गलत हो, उसने मुझे गुस्सा दिलाया।"

नेहल को इस मुद्दे पर लताड़ेंगे सलमान

वीकेंड का वार में सलमान खान इसी मुद्दे पर नेहल को घेरते नजर आएंगे। सलमान खान इस मुद्दे पर नेहल को लताड़ेंगे कि वह नेशनल टीवी पर जो कुछ भी बोलती है उससे किस तरह किसी की इमेज पर असर पड़ता है। फरहाना भी बशीर से यह पूछेंगी कि उन्हें नेहल को लेकर क्या लगता है, जिसके जवाब में बशीर ने कहा, “मैं बस इसलिए चिड़चिड़ा रहा हूं क्योंकि नेहल नेशनल टीवी पर अपनी इमेज बनाने के लिए मुझे अजीब स्थिति में डाल रही है। पहले तो वो मस्ती कर रही है और हर चीज में पार्टिसिपेट कर रही है, और फिर कह रही है कि वो हम दोनों के बीच नहीं आना चाहती।”

जब बशीर ने नीलम से भी किया फ्लर्ट

बता दें कि बशीर बिग बॉस 19 में अपने दिलफेंक अंदाज में अक्सर किसी लड़की से मस्ती मजाक में चीजें कह जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त वो इसे लेकर गंभीर नहीं होते हैं। हाल ही में वह नीलम से भी फ्लर्ट करते नजर आए थे। बशीर ने नीलम से कहा, "मैंने हर जगह दिल लगाया, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। तुम्हारे ही पास मेरे लिए वक्त नहीं है। तुम मुझे पसंद ही नहीं करतीं। मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरा दिल हो। इससे ज्यादा क्या कहूं।" इस पर नीलम ने पूछा कि तुम्हारी बाकी की बेबी डार्लिंग्स का क्या? तो बशीर ने कहा- वो बस टाइम पास है, मेरा दिल तो तुम्हारे लिए धड़कता है।

Bigg Boss 19

