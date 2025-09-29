Bigg Boss 19 Basheer Ali and Nehal Chudasama Fight Over Food in New Promo Video BB19: घर में फिर हुई खाने को लेकर महाभारत, कोने में खी-खी करते दिखे ये 2 फ्लॉप कंटेस्टेंट, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Basheer Ali and Nehal Chudasama Fight Over Food in New Promo Video

BB19: घर में फिर हुई खाने को लेकर महाभारत, कोने में खी-खी करते दिखे ये 2 फ्लॉप कंटेस्टेंट

Bigg Boss 19 New Promo Video: बिग बॉस हाउस में फिर एक बार खाने की बात पर महाभारत छिड़ गई है। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि सोमवार के एपिसोड में आपको नेहल और बशीर के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 07:25 AM
share Share
Follow Us on
BB19: घर में फिर हुई खाने को लेकर महाभारत, कोने में खी-खी करते दिखे ये 2 फ्लॉप कंटेस्टेंट

Bigg Boss 19 New Promo: टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। फिर एक बार बिग बॉस हाउस में खाने को लेकर महाभारत छिड़ गई है। सोमवार के एपिसोड में बशीर अली और नेहल चुदास्मा आपस में भिड़ते नजर आएंगे। बात जब हाथापाई तक पहुंच जाएगी तो कुनिका सदानंद बीच-बचाव करने की कोशिश करेंगी, लेकिन बशीर उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे और बदतमीजी पर उतर आएंगे। इस सबके बीच दो खिलाड़ी बाहर गार्डन एरिया में बैठे खी-खी करते नजर आए, माना जा रहा है कि फसाद की असली वजह यही खिलाड़ी हैं।

किस बात पर हुआ बशीर-नेहल में झगड़ा?

नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि जब कुनिका सदानंद नेहल से पूछती हैं कि उन्होंने हलवा खाया? तो वह इनकार कर देती हैं। नेहल जाकर फ्रिज में देखती हैं तो उन्हें हलवा बहुत कम मिलता है। इस बारे में पूछने पर कुनिका यह सब बशीर की हरकत होने की बात कह देती हैं। नेहल फौरन वो प्लेट फेंक कर फरहाना के पास जाती हैं और बताती हैं कि जितना हलवा तान्या के लिए रखा गया था उसका आधा बशीर ने रखा है। बशीर से पूछने पर वो कहते हैं कि मैं निकाल कर दे देता हूं।

जब हाथापाई तक पहुंच जाएगी बात तो...

नेहल के नाराज होने पर बशीर कहते हैं कि इतना कोई मरने वाली बात तो है नहीं इसमें। यही बात नेहल को पिन कर जाती है और वह बशीर से भिड़ जाती हैं। नेहल जब बशीर की बातों पर गुस्सा होकर जवाब देने लगती हैं तो वह भी काफी एग्रेसिव होकर जवाब देना शुरू कर देते हैं। बात बढ़ती चली जाती है और नेहल बशीर पर चोर होने का आरोप लगा देती हैं। इसके बाद बशीर का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और बात हाथापाई तक पहुंचने लगती है। लेकिन कुनिका और बाकी लोग बीच-बचाव करते दिखाई पड़ते हैं।

खी-खी करते नजर आए ये दो कंटेस्टेंट

लेकिन इस सबके बीच जहां अमाल मलिक किचन एरिया में चैन की बंसी बजाते नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ शो के फ्लॉप खिलाड़ियों का तमगा पा चुके अभिषेक बजाज और गौरव खन्ना बाहर गार्डन एरिया में आपस में खी-खी करते देखे जा सकते हैं। हालांकि प्रोमो वीडियो में दोनों के खुसफुस करके हंसने की वजह नहीं दिखाई गई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि गौरव और अभिषेक की वजह से यह सब कुछ हुआ है, लेकिन असली आरोपी अभिषेक और गौरव खन्ना हैं।

ये भी पढ़ें:BB19: टॉप 5 में आया इन खिलाड़ियों का नाम, यह कंटेस्टेंट बना इस हफ्ते नंबर वन
ये भी पढ़ें:BB19: साफ बच गए गौरव खन्ना और मृदुल, नॉमिनेशन्स में इस हफ्ते नपे ये 6 खिलाड़ी
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।