BB19: घर में फिर हुई खाने को लेकर महाभारत, कोने में खी-खी करते दिखे ये 2 फ्लॉप कंटेस्टेंट

Bigg Boss 19 New Promo Video: बिग बॉस हाउस में फिर एक बार खाने की बात पर महाभारत छिड़ गई है। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि सोमवार के एपिसोड में आपको नेहल और बशीर के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी।

Bigg Boss 19 New Promo: टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। फिर एक बार बिग बॉस हाउस में खाने को लेकर महाभारत छिड़ गई है। सोमवार के एपिसोड में बशीर अली और नेहल चुदास्मा आपस में भिड़ते नजर आएंगे। बात जब हाथापाई तक पहुंच जाएगी तो कुनिका सदानंद बीच-बचाव करने की कोशिश करेंगी, लेकिन बशीर उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे और बदतमीजी पर उतर आएंगे। इस सबके बीच दो खिलाड़ी बाहर गार्डन एरिया में बैठे खी-खी करते नजर आए, माना जा रहा है कि फसाद की असली वजह यही खिलाड़ी हैं।

किस बात पर हुआ बशीर-नेहल में झगड़ा? नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि जब कुनिका सदानंद नेहल से पूछती हैं कि उन्होंने हलवा खाया? तो वह इनकार कर देती हैं। नेहल जाकर फ्रिज में देखती हैं तो उन्हें हलवा बहुत कम मिलता है। इस बारे में पूछने पर कुनिका यह सब बशीर की हरकत होने की बात कह देती हैं। नेहल फौरन वो प्लेट फेंक कर फरहाना के पास जाती हैं और बताती हैं कि जितना हलवा तान्या के लिए रखा गया था उसका आधा बशीर ने रखा है। बशीर से पूछने पर वो कहते हैं कि मैं निकाल कर दे देता हूं।

जब हाथापाई तक पहुंच जाएगी बात तो... नेहल के नाराज होने पर बशीर कहते हैं कि इतना कोई मरने वाली बात तो है नहीं इसमें। यही बात नेहल को पिन कर जाती है और वह बशीर से भिड़ जाती हैं। नेहल जब बशीर की बातों पर गुस्सा होकर जवाब देने लगती हैं तो वह भी काफी एग्रेसिव होकर जवाब देना शुरू कर देते हैं। बात बढ़ती चली जाती है और नेहल बशीर पर चोर होने का आरोप लगा देती हैं। इसके बाद बशीर का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और बात हाथापाई तक पहुंचने लगती है। लेकिन कुनिका और बाकी लोग बीच-बचाव करते दिखाई पड़ते हैं।