Bigg Boss 19: अमाल को इमेज सुधारने की कोचिंग देते हैं बिग बॉस? बसीर के पोल-खोल पर भड़के दर्शक

संक्षेप: बिग बॉस 19 के घर से बाहर आए बसीर अली ने बताया कि जब अमाल काफी लो फील कर रहे थे तो बिग बॉस ने कनफेशन रूम में उनको बुलाकर काउंसलिंग की थी, बताया था कि कैसे इमेज अच्छी रखें। इस पर लोग मेकर्स को बायस्ड कह रहे हैं।

बसीर अली बिग बॉस 19 से बाहर आकर खट्टे-मीठे अनुभव मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं। बसीर बता रहे थे कि घर के अंदर उन्हें अमाल के साथ कौन से मोमेंट याद रहेंगे। इस पर उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि लोगों को लग रहा है कि बिग बॉस अमाल की छवि अच्छी रखना चाहते हैं। बसीर ने कहा कि अमाल लो फील कर रहे थे तो बिग बॉस ने बुलाकर समझाया।

जब टूट गए थे अमाल बसीर जूम से बातचीत कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि अमाल के साथ भाईचारे पर वह क्या कहना चाहते हैं। क्या यह दोस्ती आगे भी चलेगी। इस पर बसीर बोले, 'जरूर इस दोस्ती को कायम रखना चाहूंगा। कई पॉइंट्स थे जहां अमाल के लिए काफी फील किया। अमाल ने भी वैसा रिस्पॉन्स दिया। एक पॉइंट पर अमाल काफी लो थे। खासकर जब उनके डैड आए उसके बाद। बिग बॉस ने उनको कनफेशन रूम में बुलाया। उनको समझाया कि एक ऐसा सदस्य ढूंढ़िए घर में जो आपको कंट्रोल कर सकता है। जो ऐसी कठिन परिस्थिति में आपकी मदद करके बिलो द बेल्ट जाने से रोके।'





बसीर ने बताया स्पेशल मोमेंट बसीर ने आगे बताया, 'अमाल कनफेशन रूम से आए और उन्होंने मुझे बताया कि बिग बॉस ने ऐसा-ऐसा कहा। तुम देख लेना यार। तो ये मेरे लिए स्पेशल मोमेंट रहेगा। एक चीज जो टीवी पर नहीं दिखाई गई। अमाल बहुत रो रहे थे। मैंने उनको हग किया और शहबाज का हाथ पकड़कर कहा कि इनका खयाल रखना। देख लेना कि कभी गलत फ्रेम में ना आएं।'