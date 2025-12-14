बसीर अली के ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें देख हैरान हुए लोग, सर्जरी के बाद कहा था- लाइफ का जोखिम भरा फैसला
Bigg Boss 19 Baseer Ali: आज आपको ‘बिग बॉस 19’ के कंटेस्टेंट बसीर अली के बारे में बताने जा रहे हैं। पढ़िए उनकी टीवी सीरियल तक पहुंचने और सर्जरी करवाने की कहानी।
'बिग बॉस 19' के बसीर अली सुर्खियों में हैं। उन्होंने सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए रिएलिटी शो को तो नहीं जीता, लेकिन शो खत्म होने के बाद भी वह लगातार चर्चा में बने हुए हैं। लोग सबसे ज्यादा उनके ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि बसीर अली को इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेडिकल प्रोसेस से भी गुजरना पड़ा है। बसीर अली ने एमटीवी इंडिया के रोडिज़ राइजिंग के रनर अप बनने के बाद अपने जबड़े की सर्जरी करवाई थी। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने ये सर्जरी क्यों करवाई थी।
अच्छे दिखने के लिए नहीं, इस वजह से करवाई थी सर्जरी
बसीर अली ने खुद 'बिग बॉस 19' में इस बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि साल 2018 में उन्होंने अपने जबड़े की सर्जरी करवाई थी। उन्होंने ये सर्जरी अच्छे दिखने के लिए नहीं, बल्कि जबड़े की दिक्कत को दूर करने, कॉन्फिडेंस हासिल करने और अपनी स्माइल को बेहतर बनाने के लिए करवाई थी।
सर्जरी के 14 महीने बाद किया था पोस्ट
उन्होंने साल 2019 में इस बारे में पोस्ट शेयर कर लिखा था, "लगभग 14 महीने पहले, मैंने दांतों की सर्जरी करवाई थी और ये नो डाउट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और जोखिम भरा फैसला था। सर्जरी के बारे में मुझे बहुत ही निगेटिव रिव्यूज मिले थे, लेकिन सर्जरी करवाने का मेरा एकमात्र कारण कॉन्फिडेंस बढ़ाना था। मैं सर्जरी से पहले कैमरे के सामने इतना कॉन्फिडेंट नहीं था जितना अब हूं।"
कैसे हुई थी बसीर के करियर की शुरुआत?
बसीर अली ने साल 2017 में एमटीवी इंडिया के 'रोडिज राइजिंग' में हिस्सा लेकर अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 'स्प्लिट्सविला 10' में हिस्सा लिया और विनर बने। साल 2018 में उन्होंने दिव्या अग्रवाल के साथ वूट पर 'रोडिज़ एक्सट्रीम' और 'स्प्लिट्सविला 11' के लिए ऑन रोड विद रोडिज को होस्ट किया था। फिर साल 2019 में उन्होंने श्रुति सिन्हा के साथ 'रोडिज: रियल हीरोज' के लिए ऑन रोड विद रोडिज़ को होस्ट किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने एमटीवी इंडिया के ऐस ऑफ स्पेस 2 में पार्टिसिपेट किया और रनर अप बने।
एक्टिंग में रखा कदम
2023 में बसीर अली ने जी टीवी के 'कुंडली भाग्य' में शौर्य लूथरा के रूप में अभिनय की शुरुआत की। उन्हें सना सैयद के साथ कास्ट किया गया था, जिन्हें बाद में एड्रिजा रॉय ने रिप्लेस कर दिया। हालांकि, उन्होंने जून 2024 में शो छोड़ दिया।
