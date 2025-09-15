Bigg Boss 19: बसीर अली का ऐलान, नतालिया की वापसी के लिए कुछ भी करेंगे, घरवालों ने किया प्रैंक

Bigg Boss 19: बसीर अली ने बिग बॉस से कहा कि वह अपना सारा सामान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं अगर वह नतालिया, जो इस वीकेंड का वार में एविक्ट हुई हैं, उन्हें वापस ले आते हैं तो।

‘बिग बॉस 19’ का घर इन दिनों मस्ती, शरारत और ड्रामे का नया अड्डा बना हुआ है। शहबाज बदेशा और अमाल मलिक ने अपनी हरकतों से माहौल को मजेदार बना दिया है। दोनों मिलकर घर के मसाले, कॉफी और कुछ कंटेस्टेंट्स के कपड़े छिपा देते हैं। ऐसे में घरवालों के बीच हलचल मच जाती है। इसी बीच बसीर अली बड़ा ऐलान करते हैं।

बदला माहौल बिग बॉस की खबरें देने वाले सोशल मीडिया पेज बिग बॉस तक के मुताबिक, शहबाज और अमाल डेनूब प्रॉपर्टीज़ सेक्शन को अपना सीक्रेट स्टोर बना लेते हैं। वे सारी चीजें वहीं छिपा देते हैं। बेसीर को जब पता चलता है कि चीजें गायब हैं तब वह सभी के बैग तक चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है।

कुनिका का शक कुनिका सदानंद को लगता है कि ‘बिग बॉस’ ने सीक्रेट टास्क दिया है या फिर ये घरवालों की स्ट्रेटेजी का हिस्सा। कुनिका के इस बयान ने बाकी कंटेस्टेंट्स को भी कंफ्यूजन में डाल दिया। इन सबके बीच बसीर ने चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने कहा कि वह अपनी चीजों की बलि देने को तैयार हैं अगर बिग बॉस नतालिया जानोसजेक को फिर से घर में वापस लाते हैं।