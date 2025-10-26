Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Baseer Ali Nehal Chudasama Eliminated Farrhana bhatt cried malti chahar comment on baseer
नेहल चुडासमा और बसीर अली के एलिमिनेशन के बाद राई फरहाना भट्ट, मालती चाहर ने कहा- अच्छा है…

नेहल चुडासमा और बसीर अली के एलिमिनेशन के बाद राई फरहाना भट्ट, मालती चाहर ने कहा- अच्छा है…

संक्षेप: Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: ‘बिग बॉस 19’ में डबल एविक्शन हुआ है। बसीर अली और नेहल चुडासमा का बिग बॉस का सफर खत्म हो गया है। नेहल के एविक्शन ने फरहाना को इमोशनल कर दिया।

Sun, 26 Oct 2025 10:59 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

‘बिग बॉस 19’ की सदस्य फरहाना भट्ट इमोशनल हो गईं। दरअसल, वीकेंड का वार पर डबल एविक्शन हुआ। नेहल चुडासमा और बसीर अली एविक्ट हो गए। नेहल ने घर से निकलने से पहले अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, ‘मैंने सच्चा प्यार किया था उससे। जब पूरा घर उसके खिलाफ था मैं खड़ी थी। उसके पीठ पीछे भी मैंने उसका साथ दिया था। फिर भी उसने मुझे धोखा दिया।’ ऐसे में फरहाना इमोशनल हो गईं।

फरहाना ने बसीर को गले लगाया। बसीर ने भी उन्हें गले लगाया, लेकिन नेहल ने फरहाना को गले नहीं लगाया। नेहल ने कहा, ‘तुमने मेरा दिल तोड़ा है फरहाना।’ फरहाना बोली, ‘मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा है। कुनिका जी पर विश्वास मत करो।’ इसके बाद भी नेहल, फरहाना से नहीं मिली।

नेहल के जाने के बाद फरहाना स्विमिंग पूल में कूद गई। फरहाना ने रोते हुए तान्या मित्तल से कहा, ‘नेहल का बुरा लग रहा है। मैंने गुस्से में उसके बारे में बहुत कुछ बोल दिया। बहुत उल्टा सीधा बोला क्योंकि मैं गुस्से में थी। वो मेरी दोस्त थी, मैंने बस उसको दूर किया था यार। मेरे साथ गले भी नहीं लगी पता है तुझे।’

वहीं बसीर के एविक्शन पर मालती चाहर ने शहबाज बदेशा को कहा, ‘अच्छा है चल अब कोई मुझे नेगेटिव तो नहीं बोलेगा।’ इस पर शहबाज ने कहा, ‘यार कभी ताे कुछ अच्छा बोला कर वो जा रहा है।’ बसीर के जाने के बाद शहबाज ने ये बात फिर से उठाई और सबको बताया कि मालती ने क्या कहा।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।