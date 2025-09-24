'वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के सामने लड़कियों के साथ…', बसीर के बारे में बोलीं संयुक्ता

संयुक्ता हेगड़े जो बिग बॉस 19 के बसीर अली के साथ रोडीज राइसिंग का हिस्सा थीं, उन्होंने अपने दोस्त के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि बसीर एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो एक अच्छे पार्टनर नहीं हैं। इसी के साथ संयुक्ता ने नेहल और फरहाना के साथ बसीर के फ्लर्ट को लेकर भी बात की है।

फ्लर्ट करना बसीर अली की स्ट्रैटिजी Viral Bhayani के साथ खास बातचीत में संयुक्ता हेगड़े ने कहा कि वो बसीर अली के लिए बहुत खुश हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। संयुक्ता ने बताया कि जब वो रोडीज राइजिंग पर उनसे मिलीं, बसीर ने उनमें दिलचस्पी दिखाई थी और वो एक मासूम प्यार जैसा था। उन्होंने इस धारणा के बारे में भी बात की कि बसरी हर शो में लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं और गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, उन्होंने कहा कि ये उनकी स्ट्रैटिजी नहीं है। ये उनकी पर्सनालिटी है।

संयुक्ता बोलीं- बसीर बहुत अच्छे दोस्त हैं संयुक्ता ने कहा, “वो उनकी पर्सनालिटी है कि वो सबके साथ फ्लर्ट करते हैं और वो बहुत चार्मिंग हैं। इसके बाद संयुक्ता से नेहल और फरहाना के साथ बसीर के फ्लर्ट को लेकर सवाल हुआ। इसपर जवाब देते हुए संयुक्ता ने कहा, बसीर एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बेस्ट बॉयफ्रेंड नहीं हैं और वो दोनों लड़कियां उसकी टाइप की नहीं हैं।”