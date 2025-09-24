Bigg Boss 19 Baseer Ali Flirts with other girls in front of his girlfriends says friend Samyuktha Hegde nehal farhana 'वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के सामने लड़कियों के साथ…', बसीर के बारे में बोलीं संयुक्ता, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Baseer Ali Flirts with other girls in front of his girlfriends says friend Samyuktha Hegde nehal farhana

'वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के सामने लड़कियों के साथ…', बसीर के बारे में बोलीं संयुक्ता

संयुक्ता हेगड़े जो बिग बॉस 19 के बसीर अली के साथ रोडीज राइसिंग का हिस्सा थीं, उन्होंने अपने दोस्त के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि बसीर एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो एक अच्छे पार्टनर नहीं हैं। इसी के साथ संयुक्ता ने नेहल और फरहाना के साथ बसीर के फ्लर्ट को लेकर भी बात की है।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 12:17 PM
share Share
Follow Us on
'वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के सामने लड़कियों के साथ…', बसीर के बारे में बोलीं संयुक्ता

बिग बॉस 19 के बसीर अली के साथ रोडीज राइजिंग का हिस्सा रह चुकीं संयुक्ता हेगड़े ने अपने दोस्त के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि बसीर अली लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि बसरी अली एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालांकि, इसी के साथ संयुक्या ने कहा कि वो अच्छे पार्टनर नहीं हैं। संयुक्ता हेगड़े ने नेहल और फरहाना भट्ट के साथ बसीर की फ्लर्टिंग को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि नेहल और फरहाना बसीर के टाइप की नहीं हैं।

फ्लर्ट करना बसीर अली की स्ट्रैटिजी

Viral Bhayani के साथ खास बातचीत में संयुक्ता हेगड़े ने कहा कि वो बसीर अली के लिए बहुत खुश हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। संयुक्ता ने बताया कि जब वो रोडीज राइजिंग पर उनसे मिलीं, बसीर ने उनमें दिलचस्पी दिखाई थी और वो एक मासूम प्यार जैसा था। उन्होंने इस धारणा के बारे में भी बात की कि बसरी हर शो में लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं और गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, उन्होंने कहा कि ये उनकी स्ट्रैटिजी नहीं है। ये उनकी पर्सनालिटी है।

संयुक्ता बोलीं- बसीर बहुत अच्छे दोस्त हैं

संयुक्ता ने कहा, “वो उनकी पर्सनालिटी है कि वो सबके साथ फ्लर्ट करते हैं और वो बहुत चार्मिंग हैं। इसके बाद संयुक्ता से नेहल और फरहाना के साथ बसीर के फ्लर्ट को लेकर सवाल हुआ। इसपर जवाब देते हुए संयुक्ता ने कहा, बसीर एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बेस्ट बॉयफ्रेंड नहीं हैं और वो दोनों लड़कियां उसकी टाइप की नहीं हैं।”

संयुक्ता ने क्या बताया

संयुक्ता ने कहा, “मैं बसीर को बहुत अच्छे से जानती हूं। वो एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन वो एक बहुत बुरे पार्टनर हैं। मैंने उन्हें बहुत सी लड़कियों के साथ देखा है। मैं उस दौरान उसकी दोस्त रही हूं। वो बेस्ट बॉयफ्रेंड नहीं हैं। फरहाना और नेहल उसकी टाइप की नहीं हैं। ये उनकी पर्सनालिटी है। उन्हें लड़कियों से फ्लर्ट करना पसंद है। वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के सामने लड़कियों से फ्लर्ट करते थे। इसलिए वो एक अच्छे बॉयफ्रेंड नहीं हैं।”

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।