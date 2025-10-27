Bigg Boss 19: एविक्ट होने के बाद बसीर अली बोले- ये तो क्लियर था कि मेकर्स मुझे कभी जीतने नहीं देते

संक्षेप: Bigg Boss 19 Baseer Ali Eviction Interview: ‘बिग बॉस 19’ में डबल एविक्शन हुआ। बसीर अली और नेहल चुडासमा गेम से बाहर हो गए। बसीर ने एविक्ट होने के बाद कहा कि उन्हें पता था कि उन्हें जीतने नहीं दिया जाएगा।

सलमान खान के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ से एविक्ट होने के बाद बसीर अली ने फैंस के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने अपने एलिमिनेशन पर रिएक्ट करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि वे फिनाले तक जरूर पहुंचेंगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वह टॉप 5 या टॉप 6 में जरूर रहेंगे। उन्होंने हंसते हुए ये भी कहा, “यह तो क्लियर था कि वो मुझे शो जीतने नहीं देते। मुझे ट्रॉफी उठाने का मौका नहीं मिलता।”

‘मैं इस शो के लिए कुछ ज्यादा ही था’ बसीर ने कलर्स के आस्क मी एनिथिंग सेशन में खुलकर कहा, “मैं इस शो के लिए कुछ ज्यादा ही था। मेरी ईमानदारी, मेरा ऑरा, मेरी पर्सनैलिटी शायद इस सीजन के बाकी लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा ही था।”

फैंस को दिया मैसेज जब उनसे पूछा गया कि उनका सबसे ज्यादा समर्थन किसने किया, तो बसीर ने कहा, किसी ने नहीं, और जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी ने उन्हें सबसे ज्यादा निराश किया तो उन्होंने कहा, ‘सबने।’ उन्होंने अपने फैंस से ये भी कहा कि उनके एविक्शन से निराश न हों क्योंकि उन्होंने अपने गेम में पूरी ईमानदारी दिखाई है।