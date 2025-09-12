Bigg Boss 19 Baseer Ali expresses his liking for Natalia Janoszek fans angry बिग बॉस 19: बसीर अली ने नतालिया के सामने किया अपने प्यार का इजहार, भड़के दर्शक, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19 Baseer Ali expresses his liking for Natalia Janoszek fans angry

बिग बॉस 19: बसीर अली ने नतालिया के सामने किया अपने प्यार का इजहार, भड़के दर्शक

Bigg Boss 19 Viral Video: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के सदस्य बसीर अली एक बार फिर लाइमलाइट में हैं। दरअसल, उन्होंने नतालिया के सामने अपने प्यार का इजहार किया है। 

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान Fri, 12 Sep 2025 12:45 PM
‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में एक नया ट्विस्ट दिखा। ‘स्प्लिट्सविला 10’ के विनर और पॉपुलर रिएलिटी स्टार बसीर अली ने एक्ट्रेस नतालिया जानोजेक के सामने अपने प्यार का इजहार किया। बसीर ने नतालिया से कहा कि उन्हें उनके आसपास रहना अच्छा लगता है। उन्हें अलग महसूस होता है। बसीर की बातें सुनकर दर्शक भड़क गए।

दोनों के बीच क्या बातचीत हुई?

वायरल वीडियो में, बसीर और नतालिया गार्डन एरिया में बात करते नजर आ रहे हैं। बसीर, नतालिया से कहते हैं कि उन्हें उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे में नतालिया ने बसीर से नेहल के साथ उनके बॉन्ड के बारे में पूछा तो बसीर ने कहा कि उन्हें नेहल में कोई दिलचस्पी नहीं है। बसीर ने कहा, “मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे साथ इतना समय कैसे बिता रहा हूं। मेरा ये रूप किसी को समझ नहीं आता। मैं साफ कर दूं कि अगर मुझे नेहल चाहिए होती, तो मैं उसे पहले ही दिन पा लेता। यह बात मुझे और इस घर में सभी को पता है।”

हर शो में वही पैटर्न

इस कन्फेशन के बाद दर्शकों ने सोशल मीडिया पर बसीर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई यूजर्स ने कहा कि बसीर हर शो में यही गेम खेलते हैं। चाहे वह स्प्लिट्सविला हो या ‘ऐस ऑफ स्पेस’, वे हर बार किसी लड़की को प्रपोज या फ्लर्ट करते हैं। एक यूजर ने लिखा, “बसीर के मन में तो सबके लिए फीलिंग्स होती हैं।” दूसरे यूजर ने लिखा, “यार इसके लिए मृदुल ही सही था।”

Bigg Boss 19

