बिग बॉस 19: बसीर अली ने नतालिया के सामने किया अपने प्यार का इजहार, भड़के दर्शक

Bigg Boss 19 Viral Video: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के सदस्य बसीर अली एक बार फिर लाइमलाइट में हैं। दरअसल, उन्होंने नतालिया के सामने अपने प्यार का इजहार किया है।

‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में एक नया ट्विस्ट दिखा। ‘स्प्लिट्सविला 10’ के विनर और पॉपुलर रिएलिटी स्टार बसीर अली ने एक्ट्रेस नतालिया जानोजेक के सामने अपने प्यार का इजहार किया। बसीर ने नतालिया से कहा कि उन्हें उनके आसपास रहना अच्छा लगता है। उन्हें अलग महसूस होता है। बसीर की बातें सुनकर दर्शक भड़क गए।

दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? वायरल वीडियो में, बसीर और नतालिया गार्डन एरिया में बात करते नजर आ रहे हैं। बसीर, नतालिया से कहते हैं कि उन्हें उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे में नतालिया ने बसीर से नेहल के साथ उनके बॉन्ड के बारे में पूछा तो बसीर ने कहा कि उन्हें नेहल में कोई दिलचस्पी नहीं है। बसीर ने कहा, “मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे साथ इतना समय कैसे बिता रहा हूं। मेरा ये रूप किसी को समझ नहीं आता। मैं साफ कर दूं कि अगर मुझे नेहल चाहिए होती, तो मैं उसे पहले ही दिन पा लेता। यह बात मुझे और इस घर में सभी को पता है।”