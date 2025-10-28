Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: क्या मैं अपनी बहन के साथ सो जाऊंगा? इविक्शन के बाद सलमान पर भड़के बसीर

संक्षेप: बसीर अली ने बिग बॉस 19 के घर आकर सवाल उठाया है कि उनकी सेक्शुऐलिटी पर सवाल उठाया गया। प्रणित ने बहन के लिए कमेंट किया, उन्हें सलमान खान ने क्यों नहीं टोका, क्या मैं अपनी बहन के साथ सो जाऊंगा?

Tue, 28 Oct 2025 09:31 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 से बाहर होने के बाद बसीर ने मेकर्स और सलमान खान पर जमकर भड़ास निकाली है। बसीर का कहना है कि मालती और अमाल ने उनकी सेक्शुऐलिटी के बारे में बात की तो सलमान खान ने उनको क्यों नहीं टोका। बसीर ने यह भी कहा कि ऐसी गॉसिप से तो उनका तो पूरा फ्यूचर खराब हो सकता है। बसीर इस बात पर भी भड़के कि प्रणित ने कहा कि इसको अपनी बहन भी चलेगी। सलमान ने इस बात पर क्यों नहीं टोका।

सलमान ने क्यों नहीं टोका

बिग बॉस 19 के नौंवे वीक में हुए डबल इविक्शन में बसीर और नेहल बाहर हो चुके हैं। बाहर आने के बाद बसीर ने मेकर्स पर बायस्ड होने का आरोप लगाया। पिंकविला ने बसीर से सवाल किया कि मालती और अमाल के बीच एक बातचीत हुई थी। इसमें उनकी सेक्शुऐलिटी पर सवाल उठाया गया था। क्या उन्हें इस बारे में पता है? इस पर बसीर ने जवाब दिया, 'मुझे शो से निकलने के बाद ही इस बारे में पता चला। सवाल उठना चाहिए कि अमाल ने मुझे क्यों नहीं बताया। सवाल ये भी उठना चाहिए कि मालती ने अमाल से मेरी सेक्शुऐलिटी के बारे में क्यों पूछा वो मुझसे भी पूछ सकती थी। इससे बड़ा सवाल पता है क्या है? बिग बॉस ने और सलमान खान ने इस बात को अड्रेस क्यों नहीं किया।'

मेरा फ्यूचर खराब हो सकता था

बसीर आगे बोले, 'उन्होंने वीकेंड के वार पर इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया क्योंकि मालती जैसी वाइल्ड कार्ड जिसका गेम सेंस जीरो है, वो जाकर बेबुनियाद मुद्दे उठाकर किसी के साथ गॉसिप कर रही है। उसमें इतना दम क्यों नहीं था कि वो जाकर मुझसे पूछे। नैशनल टीवी पर किसी की सेक्शुऐलिटी के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, किसी की इमेज खराब हो रही है। किसी का फ्यूचर खराब हो रहा है तो किसी की लाइफ पर बात आ जाएगी। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है गाइज। मेरे ऊपर इस टाइप के सवाल उठ रहे हैं तो बिग बॉस का नहीं बनता था कि मेरे लिए वो खड़े हों। बिग बॉस के घर में मैंने किसी से बोल दिया कि गो बैक टु योर विलेज तो मुझे कितना सुना दिया गया था।'

क्या मैं बहन के साथ सो जाऊंगा?

बसीर बोलते हैं, प्रणित ने मेरे लिए एक बात बोली है, इसके लिए तो इसकी बहन भी चलेगी, क्या मतलब है इसका कि मैं अपनी बहन के साथ सो जाऊंगा? बिग बॉस ने ये क्लिप बाहर डाली जो सोशल मीडिया पर चल रही है, तो बिग बॉस का नहीं बनता था कि प्रणित को वीकेंड के वार पर पूछें कि तूने ऐसी बात बोली कैसे। जब बैठकर हंस रहे थे ये आवेज, बजाज तो उनसे सवाल उठाना नहीं बनता था?

शो में किया गया बुली

बसीर ने कहा कि उन्हें बुली किया गया, ऐसी बातें करके गंदगी फैलाई गई, इतने अच्छे शो पर तो ये सब नहीं बनता था कि सलमान सर का और बिग बॉस का इन सब मुद्दों पर नजर डालना।

