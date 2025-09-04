Bigg Boss 19 Baseer Ali becomes new captain Of Salman KHan show Gaurav Khanna abhishek Bajaj Zeishan Quadri Bigg Boss 19: ये कंटेस्टेंट बना बिग बॉस हाउस का नया कैप्टन, लड़ते रह गए अभिषेक, गौरव और जीशान कादरी, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: ये कंटेस्टेंट बना बिग बॉस हाउस का नया कैप्टन, लड़ते रह गए अभिषेक, गौरव और जीशान कादरी

एक तरफ जहां तान्या मित्तल फैंस को इंप्रेस करने में बिजी हैं तो दूसरी तरफ जीशान कादरी घर में अपना शासन जमाने में जुटे हैं। वहीं, बसीर अली पूरा दिमाग लगा कर गेम खेल रहे हैं। बसीर के गेम को देखकर दर्शक उन्हें घर के मजबूत कंटेस्टेंट के तोर पर देख रहे हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 04:14 PM
Bigg Boss 19 New Captain: सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहा है। घर में कंटेस्टेंट खुद को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। समय के साथ-साथ घरवालों का असली चेहरा सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां तान्या मित्तल फैंस को इंप्रेस करने में बिजी हैं तो दूसरी तरफ जीशान कादरी घर में अपना शासन जमाने में जुटे हैं। वहीं, बसीर अली पूरा दिमाग लगा कर गेम खेल रहे हैं। बसीर के गेम को देखकर दर्शक उन्हें घर के मजबूत कंटेस्टेंट के तोर पर देख रहे हैं। हाल ही में घर में कैप्टेंसी को लेकर टास्क हुआ, जिसमें घर का ये सदस्य नया कैप्टन बना।

ये सदस्य बना बिग बॉस का नया कैप्टन

BBTak की रिपोर्ट के अनुसार बसीर अली ने कैप्टेंसी को जीत लिया है। टास्क के दौरान अभिषेक बजाज और बसीर अली के बीच जीत को लेकर जमकर हाथापाई की नौबत आ जाती है। उन दोनों के बीच मारपीट में मृदुल तिवारी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। मृदुल के मुंह से खून निकलने लगता है। वहीं, अगर बात करें कैप्टेंसी की तो रिपोर्ट के अनुसार बसीर अली घर ने पूरा गेम ही पलटकर रख दिया। वो घर के नए कैप्टन बने हैं। उनके कैप्टन बनने के बाद घर में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। यही नहीं, अब बसीर के नए कैप्टन बनने के बाद उनके और अभिषेक के रिश्ते में भी फर्क पड़ सकता है। फैंस अब बिग बॉस का अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं।

ऐसे लगी मृदुल को चोट

कैप्टेंसी टास्क के लिए बिग बॉस ने घरवालों को एक मशीन दिखाते हैं और बताते हैं कि यह मशीन कैप्टेंसी का सपना पूरा कर देती है। वो इस खास मशीन तक पहुंचने के लिए निशान के पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। मशीन तक पहुंचने के लिए सभी घरवाले पूरा जोर लगाते हैं। पहली बार में ही, घरवाले अति-उत्साही हो जाते हैं और मशीन की ओर दौड़ने लगते हैं। टास्क के दौरान, अभिषेक बजाज ने मृदुल तिवारी को जोर से धक्का देते हैं, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ते हैं। दरअसल, भागते हुए अभिषेक की कोहनी मृदुल के मुंह पर लग जाती है। खून निकलने लगता है और मृदुल दर्द से कराह उठते हैं। इस कारण बिग बॉस टास्क रोक देते हैं। चोट लगने के बाद मृदुल दर्द से कराहते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स अभिषेक पर खूब गुस्सा निकाल रहे हैं।

Bigg Boss 19 Salman Khan

