Bigg Boss 19: शो से बाहर जाते ही इन दो कंटेस्टेंट ने किया एक दूसरे को अनफॉलो, नाम सुनकर लगेगा झटका!
संक्षेप: शो जैसे-जैसे फिनाले की तरफ बढ़ रहा है और भी दिलचस्प होता जा रहा है। बीते दिनों शो से दो शॉकिंग एविक्शन हुए। सलमान खान के शो से बसीर अली और नेहल चुडासमा बाहर हुए हैं। ऐसे में शो से बाहर जाते ही दोनों फिर से सुर्खियों में आ गए हैं।
'बिग बॉस 19' के घर में इस वक्त काफी बवाल मचा है। शो में हर कोई खुद को सेफ रखने के लिए दूसरों को टारगेट कर रहा है। शो जैसे-जैसे फिनाले की तरफ बढ़ रहा है और भी दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसे में बीते दिनों शो से दो शॉकिंग एविक्शन हुए। सलमान खान के शो से बसीर अली और नेहल चुडासमा बाहर हुए हैं। ऐसे में शो से बाहर जाते ही दोनों फिर से सुर्खियों में आ गए हैं।
बाहर जाते ही नेहल-बसीर ने किया ये काम
दरअसल, बीते दिनों वीकेंड का वार में बसीर अली और नेहल चुडासमा शो से बाहर हो गए हैं। हालांकि, शो में दोनों को मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में दोनों का आउट होना फैंस के लिए शॉकिंग रहा है। शो से बाहर जाते ही दोनों कुछ ऐसा किया, जिससे वो फिर से चर्चा में आ गए हैं। बता दें कि नेहल और बसीर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। शो में दोनों के लव एंगल ने काफी सुर्खियां बटोरी ऐसे में अनफॉलो करना काफी हैरान रहा। इससे क्लियर है कि उनका लव एंगल सिर्फ गेम का एक हिस्सा था।
घर में बचे ये कंटेस्टेंट
बिग बॉस 19 से सबसे पहले नतालिया जानोसजेक और नगमा मिराजकर को बाहर किया गया। उसके बाद आवेज दरबार और जीशान कादरी घर से बाहर हुए। वहीं, बीते दिनों घर से नेहल चुडासमा और बसीर अली बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब शो में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, शहबाज बदेशा और मालती चाहर बचे हैं।
