फरहाना से बोले बसीर- जहान्नुम में जलेगी तू, नीलम बोलीं- तुम्हारे मां-बाप तुमको पैदा करके अफसोस करते होंगे
संक्षेप: Bigg Boss 19 Farrhana Bhatt: कैप्टेंसी टास्क के दौरान फरहाना भट्ट ने नीलम गिरी की घर से आई चिट्ठी की जगह कैप्टेंसी चुनी। ऐसे में पूरे घरवाले उनके खिलाफ हो गए।
‘बिग बॉस 19’ के घर में इस हफ्ते का माहौल एक बार फिर गरमा गया। फरहाना भट्ट के एक फैसले ने पूरे घर को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। दरअसल, ये मामला कैप्टेंसी टास्क से जुड़ा है। नेहल चुदासमा को प्रणित मोरे की, बसीर अली को मृदुल तिवारी की और अमाल मलिक को फरहाना भट्ट की चिट्ठी मिलती है। ये तीनों अपनी कैप्टेंसी की दावेदारी छोड़ते हैं और चिट्ठी दे देते हैं। हालांकि, जब फरहाना के हाथ में नीलम गिरी की चिट्ठी आती तो वह चिट्ठी फाड़ देती है और कैप्टेंसी की रेस में शामिल हो जाती हैं।
‘तेरा दिल भी घटिया, तेरी जुबान भी घटिया’
फरहाना के इस कदम के बाद घर का माहौल एकदम बदल जाता है और सारे सदस्य उनके खिलाफ हो जाते हैं। नीलम, फरहाना से कहती है, ‘निहायती बेकार औरत है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी घटिया औरत कभी नहीं देखी। तुम्हारे मां-बाप तुमको पैदा करके बहुत अफसोस करते होंगे। बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं कर रहे होंगे तुम्हे देखकर। तेरा दिल भी घटिया, तेरी जुबान भी घटिया, तू है ही घटिया।’
‘हाय बद्दुआ की जिंदगी मिलेगी तुम्हे’
नीलम के अलावा बसीर अली ने भी फरहाना पर गुस्सा उतारा और बेहद तीखे शब्दों में उन्हें खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, ‘इसका जवाब तुम्हे मिलेगा। हाय बद्दुआ की जिंदगी मिलेगी तुम्हे। याद रख फरहाना भट्ट। तू कैप्टेन बनने के लिए इतनी गिर गई। गंद से भरी हुई है तू। तेरा जररा-जररा गंद से भरा हुआ है। तेरे बाल से लेकर नाखून तक, गंद है। तेरी रूह भी गंद है। जहान्नुम में जलेगी तू, जहान्नुम में। याद रख।’
