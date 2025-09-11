Bigg Boss 19 Baseer Ali And loses his cool during captaincy task And Fight With Awez Darbar Promo Viral Bigg Boss 19 के घर में फिर मचा बवाल, बसीर ने इस कंटेस्टेंट के काले चिट्ठे खोलने की दी धमकी, कहा- गर्लफ्रेंड को..., Tv Hindi News - Hindustan
 टीआरपी लिस्ट में 'बिग बॉस 19' की रिपोर्ट कार्ड सामने आई जिसमें शो को 1.2 रेटिंग मिली। शो में कंटेस्टेंट के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच अब एक बार फिर से घर में जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें बसीर अली अपने गुस्से पर काबू खोते नजर आए।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 05:36 PM
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो को लेकर दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है। इस शो को लेकर ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, लेकिन टीआरपी लिस्ट में ये शो कमाल नहीं दिखा पा रहा है। टीआरपी लिस्ट में 'बिग बॉस 19' की रिपोर्ट कार्ड सामने आई जिसमें शो को 1.2 रेटिंग मिली। शो में कंटेस्टेंट के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच अब एक बार फिर से घर में जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें बसीर अली अपने गुस्से पर काबू खोते नजर आए। आइए बताते हैं कि ये झगड़ा उनका किसके साथ हुआ।

बसीर और आवेज के बीच हुआ बवाल

'बिग बॉस 19' का एक लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो की शुरुआत बसीर अली और आवेज दरबार के बीच खतरनाक झगड़े से होती है। उनके बीच ये झगड़ा कप्तानी टास्क को लेकर होता है। बसीर, आवेज को कप्तानी टास्क में फेयर रहने की धमकी देते नजर आए। घर में आवेज जो हमेशा ही शांत नजर आते हैं, अब उनका पहली बार जो रूप देखने को मिला उसे देखकर घरवाले शॉक्ड हैं।

बसीर की वजह से आपा खो बैठते हैं आवेज

बसीर अली जिस तरह से आवेज से ऊंची आवाज में बात करते हैं वो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ जाती हे कि मारपीट तक की नौबत आ जाती अगर घरवाले बीच में आकार उन्हें रोकते नहीं। दोनों ने एक दूसरे के पास आकार न सिर्फ उन्हें मारने की धमकी दी, बल्कि आवेज ने बसीर को छिलके का टैग भी दिया। बात दोनों के बीच यहीं खत्म नहीं होगी बसीर अली आवेज के कुछ चिट्ठे खोलने की धमकी देते हैं। इस पर आवेज को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ। उन्होंने बसीर को कहा कि इस लड़ाई में नगमा को न घसीटें। दोनों की लड़ाई देख हर कोई हैरान रह जाएगा।

