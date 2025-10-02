Bigg Boss 19 Awez Darbar vows to never work with Amaal Mallik again Bigg Boss 19: आवेज दरबार ने ‘बिग बॉस 19’ से बाहर निकलते ही खाई कसम, बोले- अमाल मलिक…, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Awez Darbar vows to never work with Amaal Mallik again

Bigg Boss 19: आवेज दरबार ने ‘बिग बॉस 19’ से बाहर निकलते ही खाई कसम, बोले- अमाल मलिक…

Bigg Boss 19 Awez Darbar vs Amaal Mallik: आवेज दरबार ‘बिग बाॅस 19’ से बाहर आ गए हैं। उन्होंने बाहर निकलते ही अपने ऊपर लगे इल्जामों का जवाब दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कसम भी खाई है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 08:29 PM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: आवेज दरबार ने ‘बिग बॉस 19’ से बाहर निकलते ही खाई कसम, बोले- अमाल मलिक…

‘बिग बॉस 19’ से एविक्ट होने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आवेज दरबार ने कसम खाई है। आवेज ने साफ कहा कि अब वे कभी भी म्यूजिक कंपोजर और ‘बिग बॉस 19’ के सदस्य अमाल मलिक के साथ काम नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शो में जो बातें अमाल ने कहीं है, वह हकीकत से बिल्कुल उलट हैं।

क्यों बिगड़ी आवेज और अमाल की दोस्ती?

आवेज ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा कि ‘बिग बॉस 19’ में अमाल ने ये बात बार-बार कही कि उन्होंने आवेज को काम दिया। जबकि सच्चाई ये है कि अक्सर अमाल ही उनसे कोलैबोरेशन के लिए आगे आते थे। आवेज बोले, “मैं अमाल का दोस्त था, मुझे नहीं पता कि वो दुश्मन कैसे बन गए। शायद उन्हें लोगों को नीचा दिखाने की आदत है। अब जो भी हो, मैं उनके साथ कभी काम नहीं करूंगा।” उन्होंने यह भी साफ किया कि अमाल के पिता डब्बू मलिक और भाई अरमान मलिक हमेशा उनके साथ अच्छे रहे हैं, लेकिन अमाल का रवैया लगातार अजीब और नेगेटिव होता गया।

सलमान खान पर बायस होने का आरोप

कुछ फैन्स का मानना था कि शो के होस्ट सलमान खान, अमाल के पक्ष में खड़े रहते हैं। इस पर आवेज ने जवाब दिया, “अगर मेरा भाई शो में होता, तो मैं भी थोड़ा बायस्ड हो जाता। लेकिन सलमान सर हमेशा सही के साथ रहते हैं। जब भी अमाल गलत होते हैं, उन्होंने उन्हें डांटा भी है।”

‘बिग बॉस’ का सफर कैसा रहा?

आवेज ने ‘बिग बॉस 19’ को अपनी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने कहा कि इस शो ने उन्हें असल जिंदगी और रिश्तों की अहमियत समझाई। आवेज का मशहूर ‘चाय वाला’ रील घर के बाहर खूब वायरल हुआ, जिससे उन्हें फैंस का बेइंतहा प्यार मिला। उन्होंने माना कि इस शो ने उन्हें पॉजिटिविटी और सही लोगों को पहचानने की समझ दी।

Bigg Boss 19 Amaal Mallik Awez Darbar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।