Bigg Boss 19: आवेज ने रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन को बताया प्यारे लोग, बोले-धोनी -विराट भी आते हैं खेलने

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट आवेज ने हाल में बताया कि वो रणबीर कपूर और टाइगर श्रॉफ के साथ फुटबॉल खेलते हैं। उनके साथ धोनी और विराट कोहली भी खेलने आते हैं।

बिग बॉस 19 में नजर आ रहे आवेज दरबार अब घर में एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभिषेक बजाज और प्रणित मोरे के साथ उन्हें घर के मुद्दों में भी शामिल देखा जा सकता है। इस बीच आवेज ने मृदुल और अभिषेक बजाज से अपने सेलेब्रिटी कनेक्शन के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वो अक्सर रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर्स के साथ फुटबॉल खेलते हैं। उन्होंने बताया कई बार विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी भी उनके साथ नजर खेलते हैं।

कार्तिक आर्यन को बताया प्यारा इंसान आवेज कहते हैं, “रणबीर कपूर अच्छे हैं। कार्तिक आर्यन बहुत प्यारे हैं, टाइगर श्रॉफ भी बहुत अच्छे हैं। हम उनके साथ खेलते भी हैं।"आवेज ने कहा कि कभी-कभी लीजेंड विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी भी खेल में शामिल होते हैं। उनके साथ ज्यादा मजा आता है। आवेज ने बताया कि वो खुद भी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इन सेलेब्रिटीज के साथ खेल खेलना मजेदार हो जाता है।

गेम में एक्टिव होने की उम्मीद बता दें, बिग बॉस 19 में नजर आ रहे आवेज दरबार को शुरुआती हफ्तों में गेम में शामिल होते नहीं देखा गया था। सलमान ने लगातार दो हफ्तों तक आवेज और नगमा को गेम में एक्टिव होने की सलाह दी थी। हालांकि इनके एक्टिव होने से पहले ही नगमा गेम से बाहर हो गई। हाल में दो कंटेस्टेंट को शो से एविक्ट किया गया था इसमें एक नतालिया थीं और दूसरी नगमा। अब उम्मीद की जा रही है कि नगमा के बाद आवेज अच्छा गेम खेलेंगे।