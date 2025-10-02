Bigg Boss 19 से निकलते ही आवेज दरबार ने खोली अमाल मलिक की पोल, कैमरे के सामने दिखाए एक साल पुराने चैट

हाल ही में आवेज शो से बाहर हुए हैं। 'बिग बॉस 19' के घर में अमाल ने आवेज पर कई तरह के आरोप लगाए। उनके काम तक को लेकर उन्हें काफी कुछ कहा। वहीं, अब शो से बाहर जाते ही आवेज ने अमाल के उन सभी बातों पर रिएक्ट किया है। यही नहीं, आवेज ने अमाल संग अपनी चैट भी रिवील की।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' शो इस वक्त टीवी पर अपनी धाक जमाए हुए है। इस शो को लेकर लगातार फैंस के बीच एक्साइटमेंट बनी हुई है। यही नहीं सलमान खान के इस शो में कंटेस्टेंट के बीच जमकर बवाल भी मचा हुआ है। घर में कई कंटेस्टेंट के बीच जमकर झगड़ा देखने को मिला। ऐसा ही बवाल अमाल मलिक और आवेज दरबार के भी देखने को मिला है। हाल ही में आवेज शो से बाहर हुए हैं। 'बिग बॉस 19' के घर में अमाल ने आवेज पर कई तरह के आरोप लगाए। उनके काम तक को लेकर उन्हें काफी कुछ कहा। वहीं, अब शो से बाहर जाते ही आवेज ने अमाल के उन सभी बातों पर रिएक्ट किया है। यही नहीं, आवेज ने अमाल संग अपनी चैट भी रिवील की।

खुद मेरे से काम मांगा 'बिग बॉस 19' शो से बाहर आने के बाद आवेज दरबार लगातार इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब उनका एक नया इंटरव्यू चर्चा में बना हुआ है, जिसमें उन्होंने अमाल मलिक को लेकर रिएक्टर किया है। अवोज से उनके हालिया इंटरव्यू में अमाल को लेकर सवाल पूछा गया कि उन्होंने कहा था कि 30 मिलियन फेक है। उस पर आप क्या कहेंगे। ये सुनते ही आवेज ने तुरंत रिप्लाई करते हुए कहा, 'उस पर तो मैं आपको अभी आपको अमाल का डीएम ही दिखा देता हूं, जिसमें सबसे पहले भाईजान (अमाल) ने हमें मैसेज किया हुआ है। क्योंकि हमने जिसके साथ एक वीडियो किया था वो काफी वायरल हो गया था तो इन्होंने कहा कि हम भी ऐसा कुछ बना लेते हैं न साथ में, बहुत वायरल जाएगा। मैंने भी कहा कि हां क्यों न बना लेते हैं।'