Bigg Boss 19: अशनूर कौर का घर पर यूं हुआ स्वागत, दरवाजा खुलते ही फर्श पर बैठ गईं एक्ट्रेस

संक्षेप:

Bigg Boss 19: अशनूर कौर जब इतने हफ्ते तक शो में रहने के बाद अपने घर पहुंचीं तो उनके लिए दरवाजा उनके माता-पिता ने नहीं खोला। देखिए उनके स्वागत का यह क्यूट वीडियो।

Sun, 30 Nov 2025 04:06 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
अभिषेक बजाज का घर से बेघर होना भले ही उनके फैंस के लिए निराशाजनक रहा था, लेकिन अशनूर कौर के फैंस को लगा कि शायद अब वो खुलकर खेलती नजर आएंगी। हालांकि अशनूर ने अपने फैंस को निराश किया और अभिषेक के एविक्शन के बाद वो घर में कुछ खास कमाल करती नहीं दिखीं। ऐसे में फिनाले वीक से ठीक पहले अशनूर कौर भी घर से बाहर हो चुकी हैं। अशनूर का उनके परिवार ने घर पर ग्रैंड वेलकम किया और अब इसकी क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल है।

अशनूर कौर का घर पर ग्रैंड वेलकम

अशनूर कौर जब इतने दिनों बाद पहली बार अपने घर पहुंचीं तो दरवाजे पर उनका स्वागत किसी और ने नहीं बल्कि उनके लाडले डॉगी ने किया। अशनूर को देखकर जहां उनका डॉगी बहुत खुश था, वहीं वह खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थीं। अशनूर वहीं फ्लोर पर बैठ गईं और बहुत देर तक अपने डॉगी के साथ खेलती रहीं। अशनूर कौर ने खुद यह क्लिप सोशल मीडिया पर साझा किया है। कमेंट सेक्शन में लोग भी इस क्यूट वेलकम की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं।

अभिषेक के जाने के बाद बिगड़ा खेल

बात सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस की करें तो अभिषेक बजाज को सभी घरवालों ने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग और फिनाले तक पहुंच पाने लायक कंटेस्टेंट माना है, लेकिन अशनूर कौर के बारे में कहा गया कि वो अभिषेक की वजह से अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी शायद कभी नहीं दिखा सकीं। ट्विस्ट तब आया जब अशनूर कौर अपने पार्टनर अभिषेक बजाज के एविक्शन के बाद भी शो में काफी फीकी परफॉर्मेंस देती दिखीं। अब देखना यह है कि बाकी बचे खिलाड़ियों में से कौन इस सीजन के विजेता की ट्रॉफी जीतकर जाता है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
