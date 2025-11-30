Bigg Boss 19: अशनूर कौर का घर पर यूं हुआ स्वागत, दरवाजा खुलते ही फर्श पर बैठ गईं एक्ट्रेस

संक्षेप: Bigg Boss 19: अशनूर कौर जब इतने हफ्ते तक शो में रहने के बाद अपने घर पहुंचीं तो उनके लिए दरवाजा उनके माता-पिता ने नहीं खोला। देखिए उनके स्वागत का यह क्यूट वीडियो।

अभिषेक बजाज का घर से बेघर होना भले ही उनके फैंस के लिए निराशाजनक रहा था, लेकिन अशनूर कौर के फैंस को लगा कि शायद अब वो खुलकर खेलती नजर आएंगी। हालांकि अशनूर ने अपने फैंस को निराश किया और अभिषेक के एविक्शन के बाद वो घर में कुछ खास कमाल करती नहीं दिखीं। ऐसे में फिनाले वीक से ठीक पहले अशनूर कौर भी घर से बाहर हो चुकी हैं। अशनूर का उनके परिवार ने घर पर ग्रैंड वेलकम किया और अब इसकी क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल है।

अशनूर कौर का घर पर ग्रैंड वेलकम अशनूर कौर जब इतने दिनों बाद पहली बार अपने घर पहुंचीं तो दरवाजे पर उनका स्वागत किसी और ने नहीं बल्कि उनके लाडले डॉगी ने किया। अशनूर को देखकर जहां उनका डॉगी बहुत खुश था, वहीं वह खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थीं। अशनूर वहीं फ्लोर पर बैठ गईं और बहुत देर तक अपने डॉगी के साथ खेलती रहीं। अशनूर कौर ने खुद यह क्लिप सोशल मीडिया पर साझा किया है। कमेंट सेक्शन में लोग भी इस क्यूट वेलकम की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं।