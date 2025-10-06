Bigg Boss 19 Ashnoor Kaur Parents Interview Talked About Ashnoor Kaur Abhishek Bajaj Relationship Weekend ka Vaar Bigg Boss 19: अशनूर की मम्मा ने दिया इंटरव्यू, बोलीं- हर वीकेंड का वार पर उसे टारगेट किया जा रहा है, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: अशनूर की मम्मा ने दिया इंटरव्यू, बोलीं- हर वीकेंड का वार पर उसे टारगेट किया जा रहा है

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार के बाद अशनूर कौर के पैरेंट्स ने मीडिया को इंटरव्यूज दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उसे हर वीकेंड का वार पर टारगेट किया जा रहा है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 08:16 PM
‘बिग बॉस 19’ की सदस्य अशनूर कौन के पैरेंट्स ‘वीकेंड का वार’ के बाद मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं। अशनूर की मम्मा का मानना है कि हर ‘वीकेंड का वार’ पर अशनूर को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘मुझे ऐसा लगता है कि हर वीकेंड का वार पर उसे टारगेट किया जा रहा है। अभी तो वो ले रही है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल है, लेकिन मुझे डर है कि ऐसा पल न आ जाए जब वो टूट जाए।’ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि मैं वीकेंड का वार देखने के बाद बहुत रोई।

इंडिया फोरम को दिए इंटरव्यू में अशनूर के पापा ने कहा, ‘अभिषेक और उनकी एक्स वाइफ के बीच क्या हुआ वो हमें नहीं पता है। अशनूर की बॉन्डिंग सबके साथ अच्छी है फिर चाहे वो मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना, आवेज दरबार हो। अभिषेक के साथ ज्यादा है क्योंकि दोनों पंजाबी हैं और दोनों दिल्ली से हैं।’ वहीं मम्मा बोलीं, ‘मुझे दोनों की दोस्ती दिख रही है। उसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। फैंस भी उनकी दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं। वो पूरा ग्रुप ही ऐसा है। उनके लिए दोस्ती सबसे ऊपर है।’

अशनूर की मम्मा ने आगे कहा, ‘मुझे लगता है कि अशनूर को दोस्ती रखनी चाहिए, लेकिन अपना गेम भी खेलना चाहिए।’ वहीं पापा बोले, ‘गौरव खन्ना ने अशनूर को सही सलाह दी है। वो यही समझा रहे थे कि दोनों की पर्सनैलिटी निखरकर आए। ये सही भी है। सलमान खान भी यही समझा रहे हैं और वो समझ भी रही हैं। मुझे उसपर गर्व है।’

Bigg Boss 19 Aashnoor Kaur

