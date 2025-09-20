Bigg Boss 19: अश्नूर कौर के बचपन का वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- शानदार इंग्लिश बोलना कहां से सीखा?
बिग बॉस 19 में नजर आ रही टीवी एक्ट्रेस अश्नूर कौर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 6 साल की अश्नूर की इंग्लिश सुनकर उनके फैंस हैरान हैं। लोग कर रहे हैं तारीफ।
बिग बॉस 19 में नजर आ रही टीवी एक्ट्रेस अश्नूर कौर को पसंद किया जा रहा है। अश्नूर बचपन से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और कई टीवी शोज, फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुकी हैं। अब अश्नूर देश के सबसे पॉपुलर टीवी शो बिग बॉस 19 में नजर आ रही हैं। उन्हें अभिषेक बजाज के साथ देखा जा रहा है। इस बीच अश्नूर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बहुत ही प्यारे अंदाज में इंटरव्यू देती नजर आ रही हैं।
पुराना वीडियो वायरल
अश्नूर छोटी उम्र से ही टीवी का बड़ा नाम हैं। उन्हें असली पहचान टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अक्षरा यानी हिना खान की बेटी नायरा के किरदार से मिली थी। इस किरदार में उन्हें पसंद किया गया था। इससे पहले उन्होंने 8 साल की उम्र में टीवी शो ‘झांसी की रानी’ में प्राची का किरदार निभाया था। उसी दौरान उनके प्यार अंदाज को पसंद किया गया था। अब उसी समय का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इतनी छोटी उम्र में अश्नूर की इंग्लिश सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं। एक यूजर ने लिखा कि इतनी छोटी उम्र में ऐसी इंग्लिश कहां से सीखी। वहीं कुछ पेरेंट्स की तारीफ कर रहे हैं।
स्कूल में किया था टॉप
वैसे बता दें, अश्नूर न सिर्फ एक्टिंग में माहिर हैं बल्कि पढ़ाई में भी उन्होंने टॉप किया है। एक्ट्रेस को 93% अंकों के साथ अपनी दसवीं और 94% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास की थी। इसके बाद उन्होंने मास मीडिया से अपना ग्रेजुएशन किया है। अश्नूर के बारे में कम ही लोग जानते होंगे कि उन्हें इतनी छोटी उम्र में आंखों की सर्जरी से गुजरना पड़ा था। अश्नूर फिलहाल बिग बॉस 19 में नजर आ रही हैं। उम्मीद है अश्नूर आगे के एपिसोड में अच्छा परफॉर्म करेंगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।