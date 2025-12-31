Hindustan Hindi News
अशनूर कौर का घर देख चौंके लोग, बोले- ये तो तान्या मित्तल से भी ज्यादा अमीर निकली

अशनूर कौर का घर देख चौंके लोग, बोले- ये तो तान्या मित्तल से भी ज्यादा अमीर निकली

संक्षेप:

Ashnoor Kaur: तान्या मित्तल के बाद अब ‘बिग बॉस 19’ की अशनूर कौर ने अपने घर की झलक दिखाई है। उनके घर में इस्तेमाल की गई एडवांस टेक्नोलॉजी को देख लोग दंग रह गए हैं।

Dec 31, 2025 04:12 pm IST
‘बिग बॉस 19’ की अशनूर कौर पिछले 16 सालों से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। उन्होंने अपने दम पर मुंबई में घर लिया है और अब उन्होंने उस घर की झलक दिखाई है। अशनूर के घर में एडवांस टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि वह तान्या मित्तल से भी ज्यादा अमीर लग रही हैं। आइए आपको उनके घर की तस्वीरें दिखाते हैं।

पेंटिंग

अशनूर ने नयनदीप रक्षित को बताया कि ये गोल्डन टेंपल की पेंटिंग है और रोज सुबह शब्द से होती है। उन्होंने ये भी बताया कि वह पिछले 10 साल से नय साल की शुरुआत बाबाजी के आशीर्वाद से करती हैं। वह अपने परिवार के साथ तखत सचखंड श्री हजूर साहिब, नांदेड़ जाती हैं और वहीं अपना न्यू ईयर मनाती हैं।

बार

अशनूर ने बताया कि उनके घर में छोटा-सा बार भी है। हालांकि, न वो और न उनके पापा ड्रिंक करते हैं। ये बार सिर्फ मेहमानों की खातिरदारी के लिए है।

हाईटेक

उन्होंने अपने घर में लगीं हाईटेक चीजें भी दिखाईं। उन्होंने बताया कि उनके घर की सारी लाइट्स और पर्दाें को एलेक्सा से कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा उनकी फ्रीज भी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली है।

अशनूर का कमरा

जहां अशनूर का पूरा घर उनकी मम्मा ने डिजाइन किया है, वहीं उनका कमरा उन्होंने खुद डिजाइन किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें वाइट कलर बहुत पसंद है और जब उनका मूड खराब होता है तब वह अपनी बालकनी में खड़े होकर बाहर देखती रहती हैं और अपने पसंद के गाने सुनती हैं।

रीडिंग एरिया

ये अशनूर का रीडिंग एरिया है। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद है और वह अक्सर यहीं बैठकर किताबें पढ़ती हैं।

