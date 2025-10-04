Bigg Boss 19 Ashnoor Kaur Got Bashed by Salman Khan in Weekend ka Vaar BB 19: वीकेंड का वार में सलमान देंगे अशनूर को खुराक, होगी बोलती बंद और आंखों से छलकेंगे आंसू, Tv Hindi News - Hindustan
BB 19: वीकेंड का वार में सलमान देंगे अशनूर को खुराक, होगी बोलती बंद और आंखों से छलकेंगे आंसू

Bigg Boss 19: बिग बॉस हाउस में हुए तमाशे का घरवालों को भुगतना होगा फल। सलमान खान वीकेंड का वार में लगाएंगे, एक-एक करके सबकी क्लास।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 01:24 PM
Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' का आज शनिवार का 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार रहने वाला है। शो का यह हफ्ता काफी दिलचस्प रहा है और बीते 5 दिनों में जितने मुद्दे घर के भीतर उठाए गए हैं उनके बाद हर कोई यह देखना चाहता है कि क्या 'वीकेंड का वार' में सलमान खान इन बातों का हिसाब करेंगे। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है और इसमें दिखाया गया है कि सलमान खान कुनिका सदानंद, गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी और अशनूर कौर को निशाने पर लेते नजर आ रहे हैं।

वीकेंड का वार में निशाने पर अशनूर

प्रोमो वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सलमान खान का पारा चढ़ा हुआ है। अशनूर कौर ने जिस तरह 'बिग बॉस' को धमकाने और ऑन कैमरा बदतमीजी करने की कोशिश की, उस बात को छेड़ते हुए सलमान खान ने पूछा, "बिग बॉस जैसा अगर कोई सदस्य घर में होता तो वह किस दर्जे पर होता?" सभी घरवालों ने अपने-अपने जवाब दिए। किसी ने पिता बताया तो किसी ने बड़े पापा कहा। इस पर सलमान खान ने अशनूर कौर से पूछा, "अशनूर, बड़े पापा हैं तुम्हारे? बड़े पापा से ऐसे बात कर लोगी तुम?"

सलमान ने पूछा- कौन हो यार आप?

सलमान खान ने पूछा, "ऑर्डर कर लोगी बड़े पापा से इस तरह? मुझे अभी के अभी फुटेज दिखाओ। कौन हो यार आप? वो भी तब जब आपको पता ही नहीं है कि वो क्या रहा है घर में। अगर मैंने आपको फुटेज दिखा दी तो आपको खुद पर शर्म आने लगेगी। आप एक बदतमीज-नकचढ़ी लड़की जैसी नजर आ रही हैं। जो सिवाय अपने आप के किसी चीज के बारे में नहीं सोचती है।" सलमान खान का अशनूर को लताड़ना, पब्लिक को भी काफी पसंद आया। कमेंट सेक्शन में ढेरों लोगों ने अपनी राय रखी है।

इस हफ्ते नहीं होगा कोई एलिमिनेशन

एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा- आज राहत की सांस आई, फाइनली अशनूर और कुनिका को खुराक मिल गई। दूसरे ने कमेंट किया- भाई किसी दिन शहबाज को भी बोलो। बात एविक्शन की करें तो इस वीकेंड यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन इस हफ्ते घर से बेघर होता है। सोशल मीडिया गॉसिप्स की मानें तो कहा जा रहा है कि इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं होने वाला है।

