Bigg Boss 19: इस कंटेस्टेंट ने जीता 'टिकट टू फिनाले', टॉप-5 में भी नहीं था नाम

संक्षेप:

शो के विनर को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी हाई है। 'बिग बॉस 19' में ग्रैंड फिनाले से इस हफ्ते टिकट टू फिनाले का आयोजन किया गया है। ऐसे में अब टिकट टू फिनाले को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस कंटेस्टेंट ने टिकट टू फिनाले जीत लिया है।

Mon, 24 Nov 2025 07:34 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को लेकर ऑडियंस का क्रेज काफी बढ़ा हुआ है। शो के ग्रैंड फिनाले में महज एक हफ्ते ही बचे हैं। ऐसे में अब शो से एक-एक करके कई कंटेस्टेंट शो से बाहर हो चुके हैं। शो के विनर को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी हाई है। 'बिग बॉस 19' में ग्रैंड फिनाले से इस हफ्ते टिकट टू फिनाले का आयोजन किया गया है। ऐसे में अब टिकट टू फिनाले को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस कंटेस्टेंट ने टिकट टू फिनाले जीत लिया है।

टिकट टू फिनाले का ट्विस्ट

दरअसल, बीते दिनों टिकट टू फिनाले टास्क के लिए कंटेस्टेंट के बीच जमकर बवाल मचा। ऐसे में बिग बॉस एक जबरदस्त ट्विस्ट लेकर आए । बिग बॉस ने शहबाज और मालती को असेंबली हॉल से बाहर जाने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस ने बाकी घरवालों से यह तय करने को कहा कि क्या शहबाज और मालती को टिकट टू फिनाले के लिए मुकाबला करने का मौका मिलना चाहिए।

टिकट टू फिनाले टास्क के लिए घरवालों ने लगाई जान

टिकट टू फिनाले टास्क में बिग बॉस ने गार्डन एरिया को फायर ओशन सेटअप में बदल दिया है। टिकट टू फिनाले रेस में बने रहने के लिए प्रतियोगियों को अपने सीधे प्रतियोगी से तेज रेस करके ट्रैक क्रॉस करना होगा। एक बार में 2 कंटेस्टेंट रेस करेंगे। 2 हाउसमेट्स हेल्पर्स होंगे। जिसमें कुल 4 रेस होंगी।

इस कंटेस्टेंट ने जीता टिकट

realthekhabri की रिपोर्ट के अनुसार, Bigg Boss 19 टिकट टू फिनाले राउंड में दो दावेदार बचे थे। प्रणीत मोरे और अशनूर कौर, जिसमें इस टास्क को अशनूर ने जीत लिया। और वो डायरेक्ट फिनाले में पहुंच चुकी हैं। बता दें कि अशनूर को फैंस टॉप-5 तक में नहीं देख रहे हैं। अशनूर के अलावा गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट ने भी टिकट टू फिनाले जीत लिया है। इस हफ्ते वोटिंग ट्रेंड में वो और मालती सबसे कम वोट पा रही थी। उनका फिनाले में जाने का मतलब है कि शहबाज और मालती का पत्ता कट चुका है।

