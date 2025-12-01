Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19 से बाहर होते ही अशनूर कौर ने शेयर किया पहला पोस्ट, कहा- 'मैं उस बात से थोड़ा दुखी हूं कि...'

अशनूर को घर से तान्या मित्तल पर हाथ उठाने की वजह से बाहर किया गया। ऐसे में अब घर पहुंचते ही अशनूर ने अपना पहला पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में अशनूर ने अपने बिग बॉस की जर्नी के बारे में बात की है।

Mon, 1 Dec 2025 08:39 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Ashnoor Kaur First Post after Eviction: 'बिग बॉस 19'अब अपने फिनाले के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस शो के ग्रैंड फिनाले में अब बस एक हफ्ता बचा है और फैंस को इस सीजन का विनर मिल जाएगा। फिनाले से पहले दो कंटेस्टेंट घर से बाहर हो गए हैं। बीती रात अशनूर कौर शो से बेघर हो गई हैं। अशनूर को घर से तान्या मित्तल पर हाथ उठाने की वजह से बाहर किया गया। ऐसे में अब घर पहुंचते ही अशनूर ने अपना पहला पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में अशनूर ने अपने बिग बॉस की जर्नी के बारे में बात की है।

अशनूर ने शेयर किया पहला पोस्ट

अशनूर कौर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अशनूर अपने फैंस से इतने दिनों बाद बात करते हुए काफी खुश नजर आ रही हैं। अशनूर वीडियो में कहती हैं, '14 हफ्ते! आपसे दूर! मैं आप से बात नहीं कर पाई, लेकिन आज लाइव आने का मेरा कारण आपको यह बताना है कि अभी मैं ठीक हूं। मुझे पता है कि यह एविक्शन बहुत ही अचानक हुआ था। जिस तरह का प्यार, चिंता देख रही हूं… हां अब मैं बहुत बेहतर हूं, बहुत शांति में हूं। तो, हां मैंने सोचा कि क्यों न लाइव आऊं! मुझे याद है हम बात कर रहे थे कि बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन ठीक है जो हो गया सो हो गया। जो किस्मत में लिखा था। बुरा लग रहा है और मैं उस बात से थोड़ा दुखी हूं... लेकिन मैं इतने सारे प्यार से बहुत खुश हूं। आप सभी के लिए मेरी दुआएं। जिस तरह से आप सभी ने मुझे सपोर्ट किया है... धन्यवाद!'

अब घर में बचे ये कंटेस्टेंट

बता दें कि अगर अशनूर कौर और शहबाज बदेशा से पहले नतालिया जानोसजेक, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा और बसीर अली बाहर हो चुके हैं। वहीं, फिनाले वीक में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे और मालती चाहर बचे हैं।

