Bigg Boss 19: अशनूर के पापा ने गौरव खन्ना को बुलाया ‘सुपरस्टार’, सुन फरहाना बोलीं- फालतू में ही मैंने…

संक्षेप: Bigg Boss 19 Gaurav Khanna: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में फैमिली वीक चल रहा है। ऐसे में अशनूर कौन के पापा और कुनिका सदानंद के बेटे घर में एक दिन रुकने आए हैं।

Tue, 18 Nov 2025 01:02 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में अशनूर कौन के पापा घर में आए। जब उनकी एंट्री हुई तब बिग बॉस ने सारे घरवालों को फ्रीज कर दिया और फिर अशनूर को रिलीज किया। अशनूर ने अपने पिता को गले लगाया और फूट-फूटकर रोने लगी। इसके बाद अशनूर अपने पिता को सारे कंटेस्टेंट्स के पास लेकर गई। जब अशनूर ने अपने पिता को गौरव से मिलवाया तब उन्होंने कहा, ‘हां, द सुपरस्टार।’

इसके बाद जब बिग बॉस ने सबको रिलीज किया तब गौरव, अशनूर के पिता से मिलने गए। अशनूर के पिता ने गौरव से कहा, ‘हाय! कैसे हो सुपरस्टार।’ ये सुनते ही फरहाना ने शहबाज के कान में कहा, ‘फालतू में ही मैंने इससे लड़ाई कर ली। अब सब आकर इसे सुपरस्टार-सुपरस्टार कह रहे हैं।’

तान्या मित्तल ने भी अशनूर के पिता से माफी मांगी। तान्या ने कहा, ‘क्या आपके पैर छू सकती हूं?’ अशनूर के पिता ने कहा, ‘नहीं।’ तान्या ने पूछा, ‘आप नाराज हो मुझसे?’ अशनूर के पिता ने कहा, ‘वो तो मैं हूं।’ तान्या बोलीं, ‘गलती ही मेरी। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूं। गेम शो है थोड़ा ज्यादा निकल गया मुंह से। उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं कहा उस बारे में, लेकिन फिर भी मैं समझती हूं कि आपको कितना बुरा लगा होगा। आज के बाद मैं कभी किसी को ऐसा नहीं कहूंगी। ये सीख मेरे लिए लेना जरूरी था इसलिए वो होना जरूरी था।’ अशनूर के पिता ने कहा, ‘हमने तो खुद को संभाल लिया, लेकिन अशनूर का दिल बहुत दुखा।’ तान्या ने इसके बाद अशनूर से माफी मांगी।

