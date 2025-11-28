Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: फिनाले से एक हफ्ते पहले शो से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट! लोग बोले- इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था

जल्द ही फिनाले वीक शुरू होने वाला है और घर में 8 कंटेस्टेंट्स हैं। जल्द ही घर से तीन कंटेस्टेंट का पत्ता साफ होने वाला है। क्योंकि, सिर्फ 5 ही फिनाले वीक में जाएंगे। लेकिन इसी बीच अब शो से एक मजबूत कंटेस्टेंट का पत्ता साफ हो गया।

Fri, 28 Nov 2025 07:04 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' तेजी से फिनाले की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में विनर को लेकर हर किसी की धड़कने काफी तेज हैं। फैंस शो में उनके फेवरेट कंटेस्टेंट के हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हैं। जल्द ही फिनाले वीक शुरू होने वाला है और घर में 8 कंटेस्टेंट्स हैं। जल्द ही घर से तीन कंटेस्टेंट का पत्ता साफ होने वाला है। क्योंकि, सिर्फ 5 ही फिनाले वीक में जाएंगे। लेकिन इसी बीच अब शो से एक मजबूत कंटेस्टेंट का पत्ता साफ हो गया। इस कंटेस्टेंट के एविक्शन को फैंस ने सही बताया। आइए जानते हैं कौन हैं वो?

शो से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट

'बिग बॉस 19' को लेकर एक शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है। फिनाले से पहले शो से किसी और का नहीं बल्कि अशनूर कौर के बाहर होने की खबर आ रही है। बता दें कि बीते दिनों अशनूर ने टास्क के दौरान तान्या मित्तल संग मारपीट की थी, जिसे देखने के बाद लोगों ने अशनूर को शो से बाहर करने की मांग की थी। दरअसल, 'बिग बॉस 19' (Bigg Boss 19) के फैन पेज ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'शॉकिंग, अशनूर कौर 'बिग बॉस 19' से बाहर हो चुकी हैं।' फिलहाल बिग बॉस की तरफ से इस बात को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

लोगों ने अशनूर के बाहर होने पर किया रिएक्ट

'बिग बॉस 19' से अशनूर कौर के एविक्शन होते ही यूजर्स के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। एक यूजर ने लिखा, 'अच्छा तो जब ये चीजें फरहाना भट्ट ने की थीं, तब बिग बॉस कहां थे। उसने शहबाज को चप्पल मारी, थप्पड़ मारा।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'तो मेकर्स ने एक बार फिर से शहबाज या तान्या को एविक्शन से बचाने के लिए गंदा गेम खेला है।' वहीं, कई यूसर्ज ने अशनूर के एविक्शन को सही बताया। यही नहीं, कि एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने भी ट्वीट कर अशनूर कौर पर नाराजगी जाहिर की थी।

