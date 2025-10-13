BB19: अभिषेक की इस हरकत पर चढ़ा अशनूर का पारा, रात को कपड़े चेंज करने जा रही थीं जब...

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के नए प्रोमो वीडियो में घर का सबसे पॉपुलर जोड़ा टूटता नजर आ रहा है। अशनूर कौर को अभिषेक बजाज की एक हरकत रास नहीं आई, जिसके बाद वह उनसे नाराज हो गईं।

रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में हमेशा साथ रहने वाले अशनूर कौर और अभिषेक बजाज में झगड़ा हो गया। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया है, जिसमें अशनूर को अभिषेक बजाज पर गुस्सा करते और उनसे नाराज होते देखा जा सकता है। हमेशा अभिषेक का साथ देने वाली और उनकी हां में हां मिलाने वाली अशनूर की अपने पक्के दोस्त से नाराजगी कितने वक्त तक रहती है यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि यह पूरा मामला शुरू कहां से हुआ।

यूं शुरू हुआ अभिषेक-अशनूर का झगड़ा दरअसल अभिषेक बजाज और अशनूर कौर स्टोर रूम में मस्ती कर रहे थे। दोनों के बीच हंसी-मजाक में फाइट चल रही थी। जहां अभिषेक मजाक में अशनूर पर अटैक करने का दिखावा करके उन्हें डरा रहे थे, वहीं अशनूर तकिए से उन्हें मार रही थीं। इसी बीच ट्विस्ट आता है और वहीं पास खड़े प्रणित मोरे अभिषेक बजाज पर दूसरा तकिया फेंक देते हैं जो अभिषेक के मुंह पर लगता है और अशनूर खिलखिला कर हंस पड़ती हैं। वह प्रणित की तारीफ करती हैं और इसी बात पर अभिषेक खिसिया जाते हैं।

अभिषेक ने पूल में फेंकी अशनूर की ड्रेस जब अशनूर यह कहकर चेन्जिंग रूम की तरफ जा रही होती हैं कि वह चेंज करके आ रही हैं, तभी अभिषेक बजाज उनकी नाइट ड्रेस लेकर वहां से चले जाते हैं। अशनूर कई बार उनसे ड्रेस देने को कहती हैं लेकिन अभिषेक सीधा ड्रेस लेकर गार्डन एरिया में चले जाते हैं। अशनूर पीछे-पीछे आती हैं और कहती हैं कि अभिषेक नाइट सूट दे। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ देखी जा सकती है। दिक्कत तब होती है जब अभिषेक अशनूर की नाइट ड्रेस पूल में फेंक देते हैं और अशनूर नाराज हो जाती हैं।