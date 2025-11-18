Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: अभिषेक के बारे में बात करते हुए पिता के सामने रोने लगीं अश्नूर, बोलीं-उसके जाने के बाद…

संक्षेप: बिग बॉस 19 में चल रहे फैमिली वीक से एक प्यारा सा वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अश्नूर अपने पिता से अभिषेक बजाज के बारे में बात करती देखी जा सकती है। इस बातचीत के दौरान अश्नूर रोने लगती हैं और पिता उन्हें संभालते हैं।

Tue, 18 Nov 2025 08:48 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में इस समय फैमिली वीक चल रहा है। सोमवार के एपिसोड में कुनिका सदानंद के बेटे अयान घर में आए थे। अयान के आने के बाद घर का माहौल बदल गया। मस्ती मजाक के बीच अयान ने घर के कई मुद्दे उठाए। उन्होंने अभिषेक के एविक्शन को गलत बताया। गौरव खन्ना को अच्छा खिलाड़ी बताते हुए उनकी तारीफ की। इसी बीच अश्नूर के पिता गुरमीत ने भी एंट्री ली।करीब तीन महीने बाद पापा को सामने देख अश्नूर इमोशनल हो गई। उन्होंने पिता को गले लगाया। पिता ने बेटी को खूब लाड-दुलार दिया। इस बीच अभिषेक बजाज का भी जिक्र हुआ। अभिषेक के बारे में बात करते हुए अश्नूर रोने लगीं।

अभिषेक के बारे में बात कर रोने लगीं अश्नूर

अश्नूर और उनके पापा के बीच प्यारे से इस बॉन्ड को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। पापा ने बेटी के बाल बनाए। दोनों के बीच में खूब बातें हुई। इस बीच अश्नूर ने रोते हुए अपने सबसे अच्छे दोस्त अभिषेक बजाज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछड़ा डेढ़ हफ्ता बहुत मुश्किल भरा रहा। अभिषेक बहुत अच्छा और स्ट्रॉंग प्लेयर था। वो (अभिषेक बजाज) मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो भी चला गया, उसके साथ मस्ती भरी बातों में दिन निकल जाता था। उसके जाने के बाद मैं खो गई। उनके जाने के बाद वो किसी से कुछ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें डर है कि वो लड़ाई में इस्तेमाल की जाएंगी। उन्होंने बताया उन्हें यकीन नहीं था कि अभिषेक शो से बाहर हो सकता है। इस दौरान उनके पिता ने अभिषेक और उनकी दोस्ती को समझा, बेटी को प्यार से सुना। अश्नूर के पिता ये व्यवहार ऑडियंस पसंद कर रही है।

फाइनलिस्ट की दौड़ में कंटेस्टेंट

बता दें, पिछले हफ्ते हुए एविक्शन में प्रणित ने अश्नूर को बचाते हुए अभिषेक को एविक्ट कर दिया था। शो देखने वाली ऑडियंस के लिए ये एविक्शन हैरान करने वाला था। हालांकि अब कम्पटीशन गौरव खन्ना, प्रणित, फरहाना, अमाल के बीच होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा तान्या, अश्नूर, कुनिका, शाहबाज भी गेम में बने हुए हैं।

