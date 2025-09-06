Bigg Boss 19: अमाल मलिक के समर्थन में आए भाई अरमान, बोले-अच्छे से संभाल सकते हैं टॉक्सिसिटी

बिग बॉस 19 में नजर आ रहे अमाल मलिक के सिंगर भाई अरमान मलिक ने खुलकर अपने भाई का समर्थन किया है। उन्होंने बताया कि उनके भाई शो के अंदर की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं।

बिग बॉस 19 में नजर आ रहे सिंगर, म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक को उनके गेम के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। शो में हर वक्त सोने और गेम में अपना योगदान नहीं देने के लिए अमाल को कमज़ोर खिलाड़ी समझा जा रहा है। ऐसे में उनके सिंगर भाई अरमान मलिक सामने आए हैं। उन्होंने खुलकर अपने भाई का समर्थन करते हुए उन्हें मजबूत खिलाड़ी बताया है।

अरमान ने किया भाई अमाल का समर्थन अरमान ने X पर ट्वीट करते हुए अपने भाई का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा, 'अमाल बहुत ज्यादा सफल होते लेकिन उनके पास भाई है जिसने उनके सभी गाने गाए। अगर अमाल, अरिजीत या किसी दूसरे सिंगर के साथ गाने रिकॉर्ड करते तो वो हिट होते, लेकिन आपके सभी गाने एक ही आवाज में हैं, जैसे ऑटोट्यून, कमजोर फीलिंग्स और आपके सभी गाने अमाल की वजह से हिट हैं। आप तो 2017 में बाहर हो गए हैं।”

यूजर्स ने किया ट्रोल आगे एक यूजर ने अमाल के बारे में लिखा कि शो के अंदर लोग उनकी सही पर्सनालिटी पहचान नहीं पा रहे हैं। इसके जवाब में अरमान ने लिखा कि अमाल ऐसी बुराइयों को अच्छे से संभाल सकते हैं।

अमाल का व्यवहार बता दें, बिग बॉस 19 के इन दो हफ्तों के समय में अमाल को उनके सोने के लिए ट्रोल होना पड़ा है। शो में अधिकतर समय उनके लिए अलार्म बजाया गया है। वहीं खुद अमाल ने शो पर कहा था कि वो घर से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले बिग बॉस को देखेंगे। इसके अलावा उन्हें सिर्फ जीशान और बशीर के साथ गेम में एक्टिव देखा गया।