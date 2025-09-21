Bigg Boss 19 Armaan Malik React On Brother Amaal Malik And Tanya Mittal Bound Bigg Boss 19: क्या तान्या को फ्यूचर भाभी देखते हैं? इस सवाल पर अमाल के भाई अरमान ने कहा- मुझे लगता है..., Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: क्या तान्या को फ्यूचर भाभी देखते हैं? इस सवाल पर अमाल के भाई अरमान ने कहा- मुझे लगता है...

अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच एक अलग ही बॉन्ड देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके बीच के रोमांटिक कनेक्शन को दोस्ती से आगे का नाम दे रहे हैं। इसी बीच अब अमाल और तान्या के रिश्ते पर अरमान मलिक ने रिएक्ट किया है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 03:05 PM
Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेडेड टीवी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का लेकर इस वक्त काफी बज बना हुआ है। इस शो को लेकर दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट काफी हाइप पर है। इस शो में जीत को लेकर कंटेस्टेंट के बीच काफी बवाल देखने के मिल रहा है। एक तरफ जहां शो में कंटेस्टेंट एक-दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। वहीं, दूसरी तरफ कुछ अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच एक अलग ही बॉन्ड देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके बीच के रोमांटिक कनेक्शन को दोस्ती से आगे का नाम दे रहे हैं। इसी बीच अब अमाल और तान्या के रिश्ते पर अरमान मलिक ने रिएक्ट किया है।

वो बहुत अच्छा खेल रहा है

दरअसल, अरमान मलिक ने हाल ही में टेली चक्कर को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान अरमान से जब पूछा गया कि वो अपने भाई का इस शो में देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर अरमान ने कहा, 'मैं उसके लिए बहुत खुश हूं। वो बहुत अच्छा खेल रहा है। हालांकि, मैं इस शो का बहुत बड़ा फैन नहीं रहा हूं। लेकिन अमाल शो में अपना बेस्ट दे रहा है। हाल ही में वो कैप्टन भी बनाया गया था। उसकी पर्सनैलिटी के कई सारे रंग भी निकल कर सामने आ रहे हैं।'

जो दिल में दिमाग में होता है वो बोल देता है

घर में अमाल के वोकल होने के सवाल पर अरमान ने कहा, 'वो हमेशा से ही ऐसा रहा है। वो चाहे बिग बॉस के घर में रहा है या फिर अपने घर में वो हमेशा से वोकल ही रहा है, जो उसके दिल में होता है दिमाग में होता है वो बोल देता है। ये उसकी पर्सनैलिटी है और मैं बहुत खुश हूं कि वो जैसा है वैसा ही दिखा रहा है।'

तान्या को अपनी फ्यूचर भाई देखना चाहेंगे

इसके बाद अरमान से सवाल किया गया कि क्या वो तान्या को अपनी फ्यूचर भाभी के तौर पर देखते हैं। इस पर अरमान ने कहा, 'मुझे लगता है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए।' ये बात अरमान ने हंसते हुए कहा। अरमान ने इस पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। इससे साफ है कि वो इस मैटर से दूर रहना चाहते हैं।

