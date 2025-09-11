Bigg Boss 19 Are Salman Khan Makers Biased Towards Kuickaa Sadanand Son Ayaan Lall Reacts says agar salman sir ki taraf कुनिका को फेवर करते हैं मेकर्स और होस्ट? अयान बोले- सलमान सर की तरफ से…, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Are Salman Khan Makers Biased Towards Kuickaa Sadanand Son Ayaan Lall Reacts says agar salman sir ki taraf

कुनिका को फेवर करते हैं मेकर्स और होस्ट? अयान बोले- सलमान सर की तरफ से…

बिग बॉस 19 के दो वीकेंड के वार हो चुके हैं। दोनों वीकेंड के वार पर सलमान खान कुनिका सदानंद की तारीफ करते नजर आए। ऐसे में सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सलमान खान और मेकर्स कुनिका को लेकर पक्षपात कर रहे हैं। अब इन आरोपों पर कुनिका के बेटे ने जवाब दिया है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 01:10 PM
share Share
Follow Us on
कुनिका को फेवर करते हैं मेकर्स और होस्ट? अयान बोले- सलमान सर की तरफ से…

बिग बॉस 19 के दो वीकेंड के वार हो चुके हैं। दूसरे वीकेंड के वार पर कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल गेस्ट बनकर पहुंचे थे। उन्होंने घरवालों से बात की थी और सलमान के सामने अपनी मां की स्ट्रगल की कहानी सुनाई थी। सलमान खान भी वीकेंड के वार पर कुनिका की तारीफ करते नजर आए थे। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि मेकर्स और सलमान खान कुनिका को फेवर कर रहे हैं। अब इन आरोपों पर कुनिका के बेटे ने रिएक्ट किया है।

क्या सलमान खान कुनिका को लेकर पक्षपात करते हैं?

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ खास बातचीत में अयान ने इन आरोपों को लेकर बात की। अयान ने कहा, "मुझे नहीं लगता कोई फेवरेटिज्म है। चाहे वो सलमान सर की तरफ से हो। वो होस्ट हैं। वो लोगों की नियत देखते हैं, परिस्थिति को नहीं। अगर सलमान सर ने अभिषेक बजाज को फरहाना को उठाने के लिए डांट लगाई होती तो लोगों को मजा आता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अभिषेक की नियत देखी। तो आप पहले नियत देखो और फिर बोलो सलमान गलत हैं या सही।"

मृदुल तिवारी के बारे में क्या बोले अयान

वहीं, जब कुनिका और मृदुल को ऐप रूम का एक्सेस मिला था तब भी कई लोगों ने कहा था कि मेकर्स कुनिका को फेवर कर रहे हैं। इसपर अयान ने बात करते हुए कहा, "मृदुल (तिवारी) की आपको पता है कि उसकी आर्मी पागल है। मैं उन्हें उसके लिए सैल्यूट करता हूं। लेकिन घर में सेकेंड ट्रेंडिंग टॉपिक मेरी मां हैं। अब, अगर वो ट्रेंडिंग में हैं और नॉमिनेशन में हैं, तो ये उनकी गलती नहीं है। अगर वो ट्रेंड कर रही हैं, तो कर रही हैं।"

बिग बॉस 19 की अभी की परिस्थितियों की बात करें तो इस वक्त घर के ज्यादातर लोग कुनिका सदानंद के खिलाफ है। वो कुनिका से इसलिए नाराज हैं क्योंकि कुनिका ने तान्या को लेकर कुछ पर्सनल कमेंट्स किए थे। तान्या भी कुनिका सदानंद से काफी नाराज हैं।

Salman Khan Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।