गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा बोलीं- जब से वो गए हैं मैं बहुत शांति में रह रही हूं, उनके मूड्स

Bigg Boss 19 Gaurav Khanna: ‘अनुपमा’ के अनुज कपाड़िया उर्फ गौरव खन्ना इस वक्त ‘बिग बॉस 19’ में हैं। उनकी पत्नी ने बताया कि गौरव का मूड खाने पर निर्भर करता है।

‘बिग बॉस 19’ के गौरव खन्ना यानी ‘अनुपमा’ के अनुज कपाड़िया की चर्चा चारों तरफ चल रही है। इसी बीच उनकी पत्नी आकांक्षा खन्ना ने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने गौरव के बारे में कई सारी बातें बताईं। उन्होंने ये तक कह दिया कि जब से गौरव ‘बिग बॉस’ के घर में गए हैं तब से उनके घर में बहुत शांति है। आकांक्षा बोलीं, “मैं बहुत शांति में रह रही हूं। मैंने अपने कुक को भी निकाल दिया है। घर पर अभी खाना नहीं बन रहा है क्योंकि मैं अकेली हूं।”

‘मैं पत्नी हूं’ आकांक्षा से पूछा गया कि क्या गौरव सच में ग्रीन फॉरेस्ट हैं? इस पर आकांक्षा ने टेली मसाला को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘हां! बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं वो ग्रीन फॉरेस्ट होने की। हा हा हा। नहीं! यार मैं पत्नी हूं। हर पत्नी को अपने पति में कमियां दिखती ही हैं फिर चाहे आपका पति गौरव खन्ना क्यों न हो। अनुज कपाड़िया क्यों न हो।’