गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा बोलीं- जब से वो गए हैं मैं बहुत शांति में रह रही हूं, उनके मूड्स

Bigg Boss 19 Gaurav Khanna: ‘अनुपमा’ के अनुज कपाड़िया उर्फ गौरव खन्ना इस वक्त ‘बिग बॉस 19’ में हैं। उनकी पत्नी ने बताया कि गौरव का मूड खाने पर निर्भर करता है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 08:12 PM
‘बिग बॉस 19’ के गौरव खन्ना यानी ‘अनुपमा’ के अनुज कपाड़िया की चर्चा चारों तरफ चल रही है। इसी बीच उनकी पत्नी आकांक्षा खन्ना ने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने गौरव के बारे में कई सारी बातें बताईं। उन्होंने ये तक कह दिया कि जब से गौरव ‘बिग बॉस’ के घर में गए हैं तब से उनके घर में बहुत शांति है। आकांक्षा बोलीं, “मैं बहुत शांति में रह रही हूं। मैंने अपने कुक को भी निकाल दिया है। घर पर अभी खाना नहीं बन रहा है क्योंकि मैं अकेली हूं।”

‘मैं पत्नी हूं’

आकांक्षा से पूछा गया कि क्या गौरव सच में ग्रीन फॉरेस्ट हैं? इस पर आकांक्षा ने टेली मसाला को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘हां! बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं वो ग्रीन फॉरेस्ट होने की। हा हा हा। नहीं! यार मैं पत्नी हूं। हर पत्नी को अपने पति में कमियां दिखती ही हैं फिर चाहे आपका पति गौरव खन्ना क्यों न हो। अनुज कपाड़िया क्यों न हो।’

गौरव की इस आदत से परेशान हैं पत्नी आकांक्षा

इसके बाद आकांक्षा से पूछा गया कि उन्हें गौरव की कौन-सी एक क्वालिटी परेशान करती है। इस पर आकांक्षा ने कहा, ‘एक क्वालिटी!!! मैं रेड फॉरेस्ट बोलूं क्या? हा हा हा। गौरव खाने को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हैं। उनके सारे मूड्स खाने से जुड़े हैं। अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। खाना अच्छा नहीं मिला तो भड़क जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी-कभी बन जाती है बड़ी प्रॉब्लम।’

