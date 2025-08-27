Bigg Boss 19: गौरव खन्ना बोले- मुझे चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी को बच्चे नहीं चाहिए क्योंकि...
Bigg Boss 19 Gaurav Khanna: ‘बिग बॉस 19’ में ‘अनुपमा’ फेम गौरव खन्ना ने खुलासा किया कि उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला को बच्चे नहीं चाहिए और वो उनका इस फैसले में साथ दे रहे हैं।
‘बिग बॉस 19’ के मृदुल तिवारी ने गौरव खन्ना से पर्सनल सवाल पूछे। उन्होंने गार्डन एरिया में बैठकर गौरव से उनकी शादी और बच्चों के बारे में बात की। मृदुल ने गौरव से पूछा, ‘आपकी शादी को कितने साल हो गए?’ गौरव ने कहा, ‘नौ साल हो जाएंगे नवंबर में।’ इसके बाद मृदुल ने गौरव से पूछा, 'बच्चे हैं?' पापा बन गए?' गौरव ने मृदुल को इसका जवाब दिया।
मां नहीं बनना चाहती गौरव की पत्नी
गौरव ने कहा, ‘नहीं यार! मेरी पत्नी (आकांक्षा चमोला) को नहीं चाहिए।’ ये सुनकर मृदुल दंग रह गए। मृदुल ने गौरव से पूछा, ‘और आपको?’ गौरव ने मृदुल को समझाते हुए कहा, ‘मुझे चाहिए, लेकिन अब लव मैरिज है तो जो वो कहेंगी वो करना पड़ेगा न यार। प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा न यार।’ मृदुल इम्प्रेस हो गए। मृदुल बोले, ‘वाह यार! लेकिन ऐसा क्यों?’
गौरव ने मृदुल को समझाया
गौरव ने अपनी पत्नी का पॉइन्ट ऑफ व्यू समझाते हुए कहा, ‘उनकी अपनी सोच भी सही है। बच्चे पालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब मैं और वो साथ में रहते हैं। मैं अगर काम पर चला गया और कल को उन्हें काम मिल गया तो हम बच्चों को किसी और के पास नहीं छोड़ना चाहते।’ मृदुल बोले, ‘इससे अच्छा पैदा करें ही न।’ गौरव बोले, ‘हां!’
‘मुझे चाहिए थे बच्चे’
मृदुल आगे बोले, ‘तो आपने सोचा कि हम अपना जीवन अपने तक ही रखेंगे। नई जिम्मेदारी हम जीवन में नहीं लाएंगे।’ गौरव ने फिर कहा, ‘हां! मेरे को चाहिए थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे ये बात समझाई तो मैं कहा, सही है।’ मृदुल ने कहा, ‘दो चार साल बाद देखना।’ इस पर गौरव ने कहा, ‘हां! कभी ना नहीं कहना चाहिए।’
