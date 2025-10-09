अमाल मलिक के आरोपों पर अनु मलिक ने तोड़ी चुप्पी; '1000 बार बोला गया झूठ…'

अनु मलिक ने अपने भतीजे अमाल मलिक के लगाए गए आरोपों पर रिएक्ट किया है। उन्होंने अमाल मलिक के आरोपों पर कहा कि 1000 बार बोला गया झूठ सच नहीं बन जाता है। कोई हर चीज पर रिएक्ट करके अपनी एनर्जी नहीं बर्बाद कर सकता है।

बिग बॉस 19 में नजर आ रहे अमाल मलिक ने कई बार आरोप लगाया है कि उनके चाचा अनु मलिक ने उनके पिता डब्बू मलिक का करियर बर्बाद किया। उन्होंने एक एपिसोड में बताया था कि साल 2005 में वो एक बार तेज बारिश में कहीं फंस गए थे। उनके चाचा ने उन्हें देखकर गाड़ी के शीशे बंद कर लिए थे। अब अनु मलिक ने इन आरोपों पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि 1000 बार बोलने से कोई झूठ सच नहीं बन जाएगा।

अमाल के आरोपों पर क्या बोले अनु मलिक हिंदुस्तान टाइम्स के साथ खास बातचीत में अनु मलिक ने कहा, "1000 बार बोला गया झूठ सच नहीं बन जाता है। कोई अपनी एनर्जी हर चीज पर रिएक्ट करके बर्बाद नहीं कर सकता है।"

पिता ने अनु मलिक को दी थी ये जहर इसके बाद अनु मलिक ने कहा कि उनके पिता सरदार मलिक उन्हें कहते थे कि अपने दिमाग में कभी जहर पनपने नहीं देना। उन्होंने कहा था, "अगर आप ऐसा करते हो तो कभी एक अच्छे कंपोजर नहीं बन सकते हैं। लोग आपको चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो आपका टैलेंट नहीं ले सकते हैं, वो आपका ही है। मैं अपने पियानो पर बैठता हूं, नई धुन बनाता हूं, और दुनिया को वही मेरा दवाब है।"