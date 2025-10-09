bigg boss 19 Anu Malik Reacts to nephew amaal claims of sabotage betryal a lie told 1000 times अमाल मलिक के आरोपों पर अनु मलिक ने तोड़ी चुप्पी; '1000 बार बोला गया झूठ…', Tv Hindi News - Hindustan
अमाल मलिक के आरोपों पर अनु मलिक ने तोड़ी चुप्पी; '1000 बार बोला गया झूठ…'

अनु मलिक ने अपने भतीजे अमाल मलिक के लगाए गए आरोपों पर रिएक्ट किया है। उन्होंने अमाल मलिक के आरोपों पर कहा कि 1000 बार बोला गया झूठ सच नहीं बन जाता है। कोई हर चीज पर रिएक्ट करके अपनी एनर्जी नहीं बर्बाद कर सकता है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 07:31 AM
बिग बॉस 19 में नजर आ रहे अमाल मलिक ने कई बार आरोप लगाया है कि उनके चाचा अनु मलिक ने उनके पिता डब्बू मलिक का करियर बर्बाद किया। उन्होंने एक एपिसोड में बताया था कि साल 2005 में वो एक बार तेज बारिश में कहीं फंस गए थे। उनके चाचा ने उन्हें देखकर गाड़ी के शीशे बंद कर लिए थे। अब अनु मलिक ने इन आरोपों पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि 1000 बार बोलने से कोई झूठ सच नहीं बन जाएगा।

अमाल के आरोपों पर क्या बोले अनु मलिक

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ खास बातचीत में अनु मलिक ने कहा, "1000 बार बोला गया झूठ सच नहीं बन जाता है। कोई अपनी एनर्जी हर चीज पर रिएक्ट करके बर्बाद नहीं कर सकता है।"

पिता ने अनु मलिक को दी थी ये जहर

इसके बाद अनु मलिक ने कहा कि उनके पिता सरदार मलिक उन्हें कहते थे कि अपने दिमाग में कभी जहर पनपने नहीं देना। उन्होंने कहा था, "अगर आप ऐसा करते हो तो कभी एक अच्छे कंपोजर नहीं बन सकते हैं। लोग आपको चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो आपका टैलेंट नहीं ले सकते हैं, वो आपका ही है। मैं अपने पियानो पर बैठता हूं, नई धुन बनाता हूं, और दुनिया को वही मेरा दवाब है।"

अमाल ने सुनाया था ये किस्सा

बता दें, अमाल मलिक ने शो में बताया था कि जब वो सात साल के थे तब वो एक बार बारिश में फंस गए थे। उनकी छाती तक पानी था और उनके चाचा के परिवार ने उन्हें वहां संघर्ष करते देखा, लेकिन मुझे वहीं छोड़ दिया था। अमाल ने कहा, "उनकी कार मेरे सामने खड़ी थी और मैंने उन्हें अपनी कार के दरवाजे लॉक करते देखा। वो मुझे छोड़कर चले गए, बस यूं ही छोड़ गए, सड़कों पर मैनहोल थे। मेरे पिता के दोस्त की पत्नी ने मुझे देखा, अपनी कार में बिठाया और मुझे घर छोड़ा।"

