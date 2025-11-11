Hindustan Hindi News
bigg boss 19 amaal targeting tanya mittal again, farhana taunts malti watch new promo
Bigg Boss 19: चल निकल…अमाल ने तान्या को कही ये कड़वी बात, मालती-फरहाना में फिर हुई बहस

संक्षेप: बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड में एक बार फिर अमाल और तान्या के बीच बहस होती दिखेगी। शो में मालती और फरहाना भी आपस में लड़ाई करते दिखेंगे। घर में कैप्टेनसी टास्क खेला जा रहा है।

Tue, 11 Nov 2025 02:05 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में अभिषेक बजाज और नीलम गिरी के एविक्शन के बाद दोनों ग्रुप के रिश्ते बदल गए हैं। प्रणित, गौरव के खिलाफ बोल रहे हैं। तान्या और फरहाना की दोस्ती और गहरी हो गई है। इस बीच अमाल मलिक और शाहबाज अपना गेम खेल रहे हैं। शो के नए प्रोमो सामने आए हैं अमाल अपनी कैप्टेंसी का फायदा उठाते हुए घरवालों पर अपने नए नियम मानने के लिए कह रहे हैं। हाल में अमाल ने तान्या से कहा कि उन्हें सबके साथ टेबल पर खाना होगा। तान्या इसका विरोध कर रही हैं।

तान्या के पीछे पड़े अमाल

नए प्रोमो के मुताबिक अमाल मलिक ने नए नियम बना दिए हैं। इस प्रोमो में देखा जा सकता है कि अमाल घरवालों को बोलते हैं कि अब से घरवाले साथ में टेबल पर खाना खाएंगे। तान्या, अमाल की इस बात से सहमत नहीं दिखती हैं। तान्या कहती हैं कि वो सबके साथ खाना खाने में सहज नहीं है। दोनों के बीच खाने को लेकर बहस होती है।

फरहाना, तान्या ने मालती पर कसा तंज

अगले प्रोमो में मालती, कैप्टन अमाल के सामने एक बार फिर तान्या के बाहर का मुद्दा उठाती है। मालती कहती है तान्या वैसी नहीं है जैसी यहां दिखाती है। वो स्प्रिचुअल नहीं है। मालती, अमाल से भी कहती है कि वो अब ज्यादा तान्या के इर्द-गिर्द गेम खेल रहे हैं। फरहाना, तान्या और मालती बहस करते दिखते हैं। इसके अलावा घर में कैप्टेंसी टास्क भी खेला जा रहा है।

फिनाले

बता दें, बिग बॉस 19 के फिनाले की डेट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 दिसंबर को फिनाले एपिसोड दिखाया जाएगा। वहीं इस समय गौरव खन्ना, प्रणित, अमाल, तान्या और फरहाना गेम में आगे चल रहे हैं। देखना होगा कि कौन टॉप 3 में शामिल होता है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
