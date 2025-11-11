Bigg Boss 19: चल निकल…अमाल ने तान्या को कही ये कड़वी बात, मालती-फरहाना में फिर हुई बहस

Bigg Boss 19: चल निकल…अमाल ने तान्या को कही ये कड़वी बात, मालती-फरहाना में फिर हुई बहस
संक्षेप: बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड में एक बार फिर अमाल और तान्या के बीच बहस होती दिखेगी। शो में मालती और फरहाना भी आपस में लड़ाई करते दिखेंगे। घर में कैप्टेनसी टास्क खेला जा रहा है।
बिग बॉस 19 में अभिषेक बजाज और नीलम गिरी के एविक्शन के बाद दोनों ग्रुप के रिश्ते बदल गए हैं। प्रणित, गौरव के खिलाफ बोल रहे हैं। तान्या और फरहाना की दोस्ती और गहरी हो गई है। इस बीच अमाल मलिक और शाहबाज अपना गेम खेल रहे हैं। शो के नए प्रोमो सामने आए हैं अमाल अपनी कैप्टेंसी का फायदा उठाते हुए घरवालों पर अपने नए नियम मानने के लिए कह रहे हैं। हाल में अमाल ने तान्या से कहा कि उन्हें सबके साथ टेबल पर खाना होगा। तान्या इसका विरोध कर रही हैं।
तान्या के पीछे पड़े अमाल
नए प्रोमो के मुताबिक अमाल मलिक ने नए नियम बना दिए हैं। इस प्रोमो में देखा जा सकता है कि अमाल घरवालों को बोलते हैं कि अब से घरवाले साथ में टेबल पर खाना खाएंगे। तान्या, अमाल की इस बात से सहमत नहीं दिखती हैं। तान्या कहती हैं कि वो सबके साथ खाना खाने में सहज नहीं है। दोनों के बीच खाने को लेकर बहस होती है।
फरहाना, तान्या ने मालती पर कसा तंज
अगले प्रोमो में मालती, कैप्टन अमाल के सामने एक बार फिर तान्या के बाहर का मुद्दा उठाती है। मालती कहती है तान्या वैसी नहीं है जैसी यहां दिखाती है। वो स्प्रिचुअल नहीं है। मालती, अमाल से भी कहती है कि वो अब ज्यादा तान्या के इर्द-गिर्द गेम खेल रहे हैं। फरहाना, तान्या और मालती बहस करते दिखते हैं। इसके अलावा घर में कैप्टेंसी टास्क भी खेला जा रहा है।
फिनाले
बता दें, बिग बॉस 19 के फिनाले की डेट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 दिसंबर को फिनाले एपिसोड दिखाया जाएगा। वहीं इस समय गौरव खन्ना, प्रणित, अमाल, तान्या और फरहाना गेम में आगे चल रहे हैं। देखना होगा कि कौन टॉप 3 में शामिल होता है।
