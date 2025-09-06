Bigg Boss 19 Amaal Mallik SHOCKING Comments On Farhana Bhat parents Is Salman Khan Take Action BB19: अमाल ने फरहाना के पेरेंट्स पर किया ऐसा भद्दा कमेंट, कहा- 'तुम्हारे मम्मी-पापा का...' क्या सलमान लेंगे एक्शन?, Tv Hindi News - Hindustan
BB19: अमाल ने फरहाना के पेरेंट्स पर किया ऐसा भद्दा कमेंट, कहा- 'तुम्हारे मम्मी-पापा का...' क्या सलमान लेंगे एक्शन?

 हाल ही में जीशान-कुनिका के बची खाने को लेकर जमकर बवाल मचा। वहीं, अब अमाल मलिक और फराहना भट्ट के बीच तीखी बहस छिड़ गई। झगड़े में अमाल ने फरहाना के माता-पिता पर ऐसा कमेंट किया, जिसे सुनकर हर कोई शॉक्ड रह गया।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 05:25 PM
'बिग बॉस 19' जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है ये रिएलिटी शो और भी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। इस बार भी शो में फेमस चेहरों ने एंट्री ली है। 'बिग बॉस 19' के घर में जमकर घमासान मचा हुआ है। घर में कब कौन किस पर पर्सनल कमेंट कर दे ये कोई नहीं जानता। हाल ही में जीशान-कुनिका के बची खाने को लेकर जमकर बवाल मचा। वहीं, अब अमाल मलिक और फराहना भट्ट के बीच तीखी बहस छिड़ गई। झगड़े में अमाल ने फरहाना के माता-पिता पर ऐसा कमेंट किया, जिसे सुनकर हर कोई शॉक्ड रह गया।

अमाल-फरहाना के बीच हुआ जमकर बवाल

अमाल मलिक और फराहना भट्ट के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ जब फरहाना ने जीशान-कुनिका की बहस में कूदते हुए तान्या मित्तल पर पलटवार किया और उन पर उनके विरोध में बात करने का आरोप लगाया। फरहाना की इस बात से चिढ़कर अमाल ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, 'तुम इसमें क्यों पड़ रही हो? तुम्हें कोई राय देने की जरूरत नहीं है!'

'तुम्हारे मम्मी-पापा का दिमाग...'

अमाल की बात से भी फरहाना को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने फिर से अमाल पर पलटवार करते हुए कहा, 'आपके पास कोई दृष्टिकोण नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास नहीं है। अगर मैं बोलना चाहती हूं, तो मैं बोलूंगी।' ये झगड़ा तब और बढ़ गया जब उसने कहा, 'तुम्हारे दिमाग की कमी है, अमाल।' इस पर अमाल ने फरहाना को करारा जवाब देते हुए कहा, दिया, 'तुम्हारे मम्मी पापा का दिमाग ठीक होना चाहिए था, जो तुमको पैदा किया।'

सलमान ने दिखाया फरहाना को आईना

इस बीच, बिग बॉस 19 के आने वाले वीकेंड का वार एपिसोड का प्रोमो सामने आया है। इसमें सलमान खान, अमाल मलिक को फटकार लगाते नजर आएंगे। यही नहीं, सलमान, फरहाना को भी जमकर लताड़ लगाते नजर आए।

