Bigg Boss 19: तान्या मित्तल से बोले अमाल मलिक, बिग बॉस का हिस्सा बनने के लिए मैंने…

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ के घर में म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अमाल मलिक ने तान्या मित्तल को चौंका दिया। अमाल ने तान्या को बताया कि उन्होंने सलमान खान के रिएलिटी शो में आने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं।

‘बिग बॉस 19’ के घर में म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अमाल मलिक ने एक बार फिर अपनी जिंदगी से जुड़ा ऐसा सच सामने रखा, जिसने सबको हैरान कर दिया। इस बार उन्होंने घर की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल से दिल खोलकर बातचीत की और बताया कि सलमान खान के इस रिएलिटी शो में आने के लिए उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं।

अमाल ने तान्या से कहा, “मैंने बिग बॉस के लिए तीन फिल्में और पूरे पच्चीस म्यूजिक शोज़ छोड़ दिए। मेरे मां-बाप ने भी जब ये सुना तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि तुम डिप्रेशन वाले फेज में हो, वहां जाकर कैसे मैनेज करोगे? लेकिन मैंने खुद को इस चैलेंज के लिए तैयार किया है।” अमाल का मानना है कि वह फिलहाल अपने करियर के सबसे अनिश्चित और मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने ये परखने का फैसला किया कि दबाव और चुनौतियों के बीच खुद को कितनी मजबूती से खड़ा रख सकते हैं।

ये पहली बार नहीं है जब अमाल ने घरवालों के सामने अपनी पर्सनल बातें शेयर की हों। इससे पहले उन्होंने बसीर अली से बातचीत में बताया था कि कैसे उनके अंकल अनु मलिक ने उनके पिता के साथ बड़ा धोखा किया था। अमाल ने यह भी खुलासा किया था कि जब उनकी मां प्रेग्नेंट थीं, तब भी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया और उन्हें परेशान किया गया।