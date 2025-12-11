Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Amaal Mallik said he is single daboo mallik confirms their is no mystery girl that was a story
Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने ‘बिग बॉस 19’ में बोला था ये बड़ा झूठ, शो के खत्म होने के बाद दी सफाई

Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने ‘बिग बॉस 19’ में बोला था ये बड़ा झूठ, शो के खत्म होने के बाद दी सफाई

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Amaal Mallik: अमाल मलिक की मिस्ट्री गर्लफ्रेंड के बारे में इंस्टा लाइव पर एक बात कही है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आइए आपको बताते हैं।

Dec 11, 2025 08:04 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share

आपको याद है अमाल मलिक ‘बिग बॉस 19’ के घर में अक्सर एक मिस्ट्री गर्ल के बारे में बात करते थे। उन्होंने बताया था कि एक लड़की है जिसके प्यार में वो पागल हैं। जब वह ‘बिग बॉस’ में आ रहे थे तब उन्हें अपने प्यार का एहसास हुआ था, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं है कि वो लड़की उनसे प्यार करती है या नहीं। अब ‘बिग बॉस 19’ के घर से बाहर आने के बाद अमाल ने उस मिस्ट्री गर्ल के बारे में जो कहा है उसे सुनकर लोग हैरान रह गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान कहा, ‘मिस्ट्री गर्ल कोई और ही है। ढूंढते रहो। हमें ही नहीं मिली अभी तक तुम्हे कहां से मिलेगी।’ अमाल का ये बयान सुनकर उनके फैंस दंग रह गए हैं। वे अमाल का ये वीडियो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई मिस्ट्री गर्ल है ही नहीं।

सिर्फ अमाल ने ही नहीं, अमाल के पिता डब्बू मलिक ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कोई मिस्ट्री गर्ल नहीं है। ये बस एक कहानी है जो अमाल ने बनाई थी। जी हां, डब्बू मलिक ने फिल्म विंडो को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘ये एक बड़ी ही अच्छी कहानी उसने लिखी है जिसने सबको बिजी करके रखा है। जैसे मेरे पोस्ट ने लोगों को बिजी कर रखा था। मुझे लगता है कि उसने नकली लव स्टोरी डेवलप की है जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे गाने लिखता है तो ढूंढते रहो, मिल जाए तो मुझे भी बता देना। पर सच यही है कि कोई है ही नहीं।’

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।