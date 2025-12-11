Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने ‘बिग बॉस 19’ में बोला था ये बड़ा झूठ, शो के खत्म होने के बाद दी सफाई

संक्षेप: Bigg Boss 19 Amaal Mallik: अमाल मलिक की मिस्ट्री गर्लफ्रेंड के बारे में इंस्टा लाइव पर एक बात कही है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आइए आपको बताते हैं।

आपको याद है अमाल मलिक ‘बिग बॉस 19’ के घर में अक्सर एक मिस्ट्री गर्ल के बारे में बात करते थे। उन्होंने बताया था कि एक लड़की है जिसके प्यार में वो पागल हैं। जब वह ‘बिग बॉस’ में आ रहे थे तब उन्हें अपने प्यार का एहसास हुआ था, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं है कि वो लड़की उनसे प्यार करती है या नहीं। अब ‘बिग बॉस 19’ के घर से बाहर आने के बाद अमाल ने उस मिस्ट्री गर्ल के बारे में जो कहा है उसे सुनकर लोग हैरान रह गए हैं।

उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान कहा, ‘मिस्ट्री गर्ल कोई और ही है। ढूंढते रहो। हमें ही नहीं मिली अभी तक तुम्हे कहां से मिलेगी।’ अमाल का ये बयान सुनकर उनके फैंस दंग रह गए हैं। वे अमाल का ये वीडियो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई मिस्ट्री गर्ल है ही नहीं।