Bigg Boss 19: जब मेरी मां प्रेग्नेंट थीं, तब उनके साथ...अमाल मलिक ने बताया मां के साथ क्या हुआ था

अमाल मलिक अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बोलने से झिझकते नहीं हैं। अब उन्होंने बताया कि कैसे उनके अंकल अनु मलिक ने उनके पिता के साथ गलत बिहेव किया। वहीं उनकी मां जब प्रेग्नेंट थीं तो उनके साथ काफी गलत बिहेव हुआ था।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 10:26 AM
बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट अमाल मलिक को शो में काफी पसंद किया जा रहा है। शो में आने के बाद वह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई खुलासे कर चुके हैं। अमाल ने बताया कि कैसे जब उनकी मां उनको लेकर प्रेग्नेंट थीं तो उनके परिवार वालों ने उनके साथ गलत बिहेव किया था। यह सब उन्होंने बशीर अली से बात करते हुए बताया।

क्या बोले अमाल

अमाल मलिक ने अपनी मां के प्रेग्नेंसी के दौरान के स्ट्रगल के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मेरी मां को बहुत कुछ सुनाया गया है जब वह मुझे लेकर प्रेग्नेंट थीं। वे उनसे बहुत काम करवाते थे क्योंकि वह जॉइंट फैमिली में रहती थीं। एक दिन उन्होंने गुस्से में अपना हाथ कपबोर्ड में मार दिया। उन्होंने इतना सब सहा इसलिए कि हम आज जहां हैं वहां तक पहुंच जाएं।

पिता के साथ किया धोखा

अमाल के इस कन्फेशन को सुनकर सब हैरान हैं। अमाल ने यह भी बताया कि कैसे उनके अंकल अनु मलिक ने उनके पिता के गानों को रीयूज किया बिना उन्हें क्रेडिट दिए। उन्होंने कहा, ‘मैंने अपने पिता को हेल्पलेस सिचुएशन में देखा है। मेरे पापा को स्टूडियो बुलाया गया एक गाना रिकॉर्ड करने को।मेरे पापा यारी रोड स्थित एक संगीत की दुकान पर जा रहे थे और वहां मेरे पापा द्वारा रिकॉर्ड किया गया गाना उदित नारायण की आवाज में बज रहा था। मेरे पापा ने उनसे पूछा उस गाने को लेकर तो उन्होंने बताया कि ये गाना 3 साल पुरानी फिल्म का है। तो उन्होंने(अनु मलिक) ने मेरे पापा को फेक रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया। उन्होंने 3 साल पुराने गाने को लिया, उसमें उदित की आवाज को म्यूट किया और ऐसा फील करवाया कि वह उन्हें चांस दे रहे हैं।’

अमाल मलिक के बारे में बता दें कि वह म्यूजिक कम्पोजर हैं और उन्होंने कई फिल्मों में गानों को कंपोज किया है। शो में उनका तान्या मित्तल, बशीर अली, प्रणित के साथ अच्छा बॉन्ड है।

