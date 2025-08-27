Bigg Boss 19: रात में ये कौन-सी मशीन लगाकर सोते हैं अमाल मलिक? जानिए इस बीमारी के बारे में

अमाल मलिक जब से ‘बिग बॉस 19’ में आए हैं तब से लोग ये बात जानने के लिए उत्सुक हैं कि वह रात में कौन-सी मशीन लगाकर सोते हैं और इस बीमारी का नाम क्या है। आइए बताते हैं।

म्यूजिक कंपोजर आमाल मलिक ‘बिग बॉस 19’ में एंट्री लेते ही सुर्खियों में आ गए हैं। शो के अंदर जाते ही उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी कई बातें साझा कीं। इसी दौरान उन्होंने बताया कि वे स्लीप एप्निया नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। बता दें, स्लीप एप्निया एक गंभीर डिसऑर्डर है, जिसमें नींद के दौरान सांस बार-बार रुक जाती है। कई बार तो सांस पूरी तरह से थम जाती है, जिससे नींद टूट जाती है। इसके कारण व्यक्ति को दिनभर थकान, चिड़चिड़ापन और सिरदर्द जैसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं।

CPAP मशीन बनी आमाल की लाइफलाइन आमाल मलिक ने बताया कि इस डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए वे हर रात CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) मशीन का इस्तेमाल करते हैं। यह मशीन मास्क की तरह काम करती है और सोते समय प्रेशर बनाए रखती है, ताकि सांस बिना रुके चलती रहे। इससे दिमाग को लगातार ऑक्सीजन मिलता है, नींद गहरी आती है और दिल व बाकी स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी काफी हद तक कम हो जाते हैं।