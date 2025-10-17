फरहाना भट्ट पर भद्द कमेंट्स के बाद अमाल मलिक ने मांगी माफी, लोग बोले- भाड़ में जाए तुम्हारा सॉरी

संक्षेप: बिग बॉस 19 के बीते एपिसोड में अमाल मलिक और फरहाना भट्ट के बीच जोरदार लड़ाई देखने को मिली। दोनों ने लड़ाई में एक दूसरे को काफी भद्दी बातें कहीं। अमाल मलिक ने फरहाना की मां को लेकर भी घटिया कमेंट किया।

बिग बॉस 19 के गुरुवार के एपिसोड में पूरा का पूरा घर फरहाना भट्ट के खिलाफ दिखा। दरअसल, कैप्टेंसी टास्क के दौरान फरहाना भट्ट ने नीलम गिरी के घर से आई चिट्ठी को फाड़ दिया जिसके बाद पूरा का पूरा घर फरहाना भट्ट पर बरस गया। अमाल मलिक ने इस दौरान अपना आपा खोया। फरहाना खाना खा रही होती हैं तभी अमाल उनके आगे से खाने की प्लेट उठाकर फेंक देते हैं। साथ ही, उनके हाथ से रोटी छीनने की भी कोशिश करते हैं। इसके बाद फरहाना भट्ट और अमाल के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

फरहाना की मां के लिए की घटिया बात फरहाना भट्ट ने लड़ाई के दौरान अमाल मलिक को बी ग्रेड बताया। इसके बाद अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट और उनकी मां को बी ग्रेड कहा। अमाल ने फरहाना के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग किया। अमाल की भाषा पर जब घरवालों से उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि वो सलमान खान से भी इसके लिए भिड़ जाएंगे। पूरा का पूरा घर अमाल को बार-बार माफी मांगने के लिए कहता रहा, लेकिन अमाल ने घरवालों की नहीं सुनी।

अमाल ने मांगी माफी अब शो का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो वीडियो में अमाल मलिक फरहाना भट्ट से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। अमाल फरहाना के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जो उनकी मां के लिए कहा उसके लिए वो माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें माननी है उनकी सॉरी तो मानें , नहीं माननी है तो न मानें।