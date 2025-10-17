Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19 Amaal Mallik Loses Cool Seeks Apology for calling Farhana and HER MOTHER B grade netizens make fun
फरहाना भट्ट पर भद्द कमेंट्स के बाद अमाल मलिक ने मांगी माफी, लोग बोले- भाड़ में जाए तुम्हारा सॉरी

फरहाना भट्ट पर भद्द कमेंट्स के बाद अमाल मलिक ने मांगी माफी, लोग बोले- भाड़ में जाए तुम्हारा सॉरी

संक्षेप: बिग बॉस 19 के बीते एपिसोड में अमाल मलिक और फरहाना भट्ट के बीच जोरदार लड़ाई देखने को मिली। दोनों ने लड़ाई में एक दूसरे को काफी भद्दी बातें कहीं। अमाल मलिक ने फरहाना की मां को लेकर भी घटिया कमेंट किया। 

Fri, 17 Oct 2025 06:39 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 के गुरुवार के एपिसोड में पूरा का पूरा घर फरहाना भट्ट के खिलाफ दिखा। दरअसल, कैप्टेंसी टास्क के दौरान फरहाना भट्ट ने नीलम गिरी के घर से आई चिट्ठी को फाड़ दिया जिसके बाद पूरा का पूरा घर फरहाना भट्ट पर बरस गया। अमाल मलिक ने इस दौरान अपना आपा खोया। फरहाना खाना खा रही होती हैं तभी अमाल उनके आगे से खाने की प्लेट उठाकर फेंक देते हैं। साथ ही, उनके हाथ से रोटी छीनने की भी कोशिश करते हैं। इसके बाद फरहाना भट्ट और अमाल के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

फरहाना की मां के लिए की घटिया बात

फरहाना भट्ट ने लड़ाई के दौरान अमाल मलिक को बी ग्रेड बताया। इसके बाद अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट और उनकी मां को बी ग्रेड कहा। अमाल ने फरहाना के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग किया। अमाल की भाषा पर जब घरवालों से उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि वो सलमान खान से भी इसके लिए भिड़ जाएंगे। पूरा का पूरा घर अमाल को बार-बार माफी मांगने के लिए कहता रहा, लेकिन अमाल ने घरवालों की नहीं सुनी।

अमाल ने मांगी माफी

अब शो का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो वीडियो में अमाल मलिक फरहाना भट्ट से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। अमाल फरहाना के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जो उनकी मां के लिए कहा उसके लिए वो माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें माननी है उनकी सॉरी तो मानें , नहीं माननी है तो न मानें।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

अमाल मलिक का माफी मांगते ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स अमाल का मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- भाड़ में जाए तुम्हारा सॉरी अमाल मलिक। एक दूसरे यूजर ने लिखा- हम फरहाना भट्ट के साथ खड़े हैं। एक तीसरे यूजर ने लिखा- सॉरीमैन आ गया, भाई मत बोला करो गुस्से में जब बाद में माफी मांगनी पड़ती है। एक ने लिखा- अभी तक तो बोल रहा था सलमान से भी भिड़ जाउंगा, देख लूंगा जो वीकेंड के वार होगा, सॉरी नहीं बोलूंगा। हवा निकल गई अमाल की।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

