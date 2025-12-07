Bigg Boss 19: फॉलोअर्स के मामले में सबसे पीछे हैं प्रणित मोरे, नंबर 1 पर ‘बिग बॉस 19’ का ये फाइनलिस्ट
Bigg Boss 19 Finalist Followers: आइए आपको रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के फाइनलिस्ट गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और अमाल मलिक की फॉलोइंग बताते हैं।
सलमान खान का रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ खत्म होने वाला है। जब से 19वां सीजन शुरू हुआ कंटेस्टेंट्स घर के अंदर अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग पर बातें करते नजर आए हैं। ऐसे में फिनाले के शुरू होने से पहले हम आपको ‘बिग बॉस 19’ के पांचों फाइनलिस्ट के फॉलोअर्स के बारे में बताने जा रहे हैं।
किसकी कितनी है फॉलोइंग?
सोशल मीडिया फॉलोअर्स की लिस्ट में प्रणित मोरे लास्ट हैं। इंस्टाग्राम पर उन्हें 1.8 लोग फॉलो करते हैं। गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट दोनों 2.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ बराबरी पर हैं। तान्या मित्तल की बात करें तो उन्हें 4 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वहीं सबसे ज्यादा फैनबेस अमाल मलिक के पास है, जिनके इंस्टाग्राम पर 5.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
कब शुरू होगा ग्रांड फिनाले?
‘बिग बॉस 19’ का ग्रांड फिनाले रविवार 9 बजे शुरू होगा। आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। आज जो ‘बिग बॉस 19’ का विनर बनेगा उसे ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये मिलेंगे।
कौन-कौन हो गया है बाहर?
अवेज दरबार, मालती चाहर, अशनूर कौर, शहबाज बदेशा, कुनिका सदानंद, नगमा मिराजकर, अभिषेक बजाज, नेहल चुडासमा, बसीर अली, नीलम गिरि, जीशान सिद्दीकी, मृदुल तिवारी और नतालिया जानोस्जेक को पीछे छोड़कर गौरव, तान्या, मृदुल, अमाल और प्रणित ‘बिग बॉस 19’ के फिनाले में पहुंच गए हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।