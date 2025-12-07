Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Amaal Mallik Farrhana Bhatt Gaurav Khanna Pranit More Tanya Mittal Followers
Bigg Boss 19: फॉलोअर्स के मामले में सबसे पीछे हैं प्रणित मोरे, नंबर 1 पर ‘बिग बॉस 19’ का ये फाइनलिस्ट

Bigg Boss 19: फॉलोअर्स के मामले में सबसे पीछे हैं प्रणित मोरे, नंबर 1 पर ‘बिग बॉस 19’ का ये फाइनलिस्ट

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Finalist Followers: आइए आपको रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के फाइनलिस्ट गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और अमाल मलिक की फॉलोइंग बताते हैं।

Dec 07, 2025 05:16 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सलमान खान का रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ खत्म होने वाला है। जब से 19वां सीजन शुरू हुआ कंटेस्टेंट्स घर के अंदर अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग पर बातें करते नजर आए हैं। ऐसे में फिनाले के शुरू होने से पहले हम आपको ‘बिग बॉस 19’ के पांचों फाइनलिस्ट के फॉलोअर्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

किसकी कितनी है फॉलोइंग?

सोशल मीडिया फॉलोअर्स की लिस्ट में प्रणित मोरे लास्ट हैं। इंस्टाग्राम पर उन्हें 1.8 लोग फॉलो करते हैं। गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट दोनों 2.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ बराबरी पर हैं। तान्या मित्तल की बात करें तो उन्हें 4 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वहीं सबसे ज्यादा फैनबेस अमाल मलिक के पास है, जिनके इंस्टाग्राम पर 5.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

कब शुरू होगा ग्रांड फिनाले?

‘बिग बॉस 19’ का ग्रांड फिनाले रविवार 9 बजे शुरू होगा। आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। आज जो ‘बिग बॉस 19’ का विनर बनेगा उसे ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये मिलेंगे।

कौन-कौन हो गया है बाहर?

अवेज दरबार, मालती चाहर, अशनूर कौर, शहबाज बदेशा, कुनिका सदानंद, नगमा मिराजकर, अभिषेक बजाज, नेहल चुडासमा, बसीर अली, नीलम गिरि, जीशान सिद्दीकी, मृदुल तिवारी और नतालिया जानोस्जेक को पीछे छोड़कर गौरव, तान्या, मृदुल, अमाल और प्रणित ‘बिग बॉस 19’ के फिनाले में पहुंच गए हैं।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19 gaurav khanna Pranit More अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।