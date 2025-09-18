Bigg Boss 19: अमाल मलिक का खुलासा, पापा नहीं चाहते कि मैं और अरमान इंडस्ट्री में एक नाम बनें

Bigg Boss 19 Amaal Mallik Armaan Mallik: मलिक परिवार… संगीत की वो धुन, जिसने पीढ़ियों तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सजाया। सरदार मलिक से शुरू हुई ये धुन आगे अनु मलिक तक पहुंची और फिर अमाल-अरमान ने इसे नया रूप दिया।

बॉलीवुड के मशहूर मलिक परिवार ने म्यूज़िक इंडस्ट्री को कई हिट गाने दिए हैं। लेकिन इस परिवार की कहानी सिर्फ सफलता तक सीमित नहीं है। इसमें कड़वाहट और धोखे की दास्तान भी शामिल है। ‘बिग बॉस 19’ में अमाल मलिक ने बसीर अली से बातचीत के दौरान खुलासा किया कि उनके पिता को अपने ही भाई के हाथों धोखा मिला था। अमाल ने बताया कि इस घटना ने उनके पिता को अंदर तक तोड़ दिया और इसी वजह से वे हमेशा चाहते रहे कि उनके बेटे अमाल और अरमान अपनी अलग-अलग पहचान बनाएं।

अमाल ने बसीर से बातचीत में कहा, “मलिक लेगेसी की शुरुआत सरदार मलिक (मेरे दादाजी) से हुई थी, लेकिन उसे आगे बढ़ाया अनु मलिक ने। जिस साल मैंने ‘सूरज डूबा है’ किया, उसी साल उन्होंने ‘मोह मोह के धागे’ बनाया। यानी टैलेंट दोनों तरफ बहुत है। लेकिन मुझे असली चोट तब लगी जब मैंने अपने पापा को टूटते देखा। बहुत सालों बाद उन्हें कॉल आया, ‘स्टूडियो आओ।’ उन्होंने गाना डब भी किया। लेकिन उसी दिन कहीं और वही गाना सुना, वो भी उदित जी की आवाज में। पूछने पर पता चला, ये तो तीन साल पुराना गाना है।”