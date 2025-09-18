Bigg Boss 19 Amaal Mallik emotional said his father do not want amaal armaan become one he want us to shine individual Bigg Boss 19: अमाल मलिक का खुलासा, पापा नहीं चाहते कि मैं और अरमान इंडस्ट्री में एक नाम बनें, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Amaal Mallik emotional said his father do not want amaal armaan become one he want us to shine individual

Bigg Boss 19: अमाल मलिक का खुलासा, पापा नहीं चाहते कि मैं और अरमान इंडस्ट्री में एक नाम बनें

Bigg Boss 19 Amaal Mallik Armaan Mallik: मलिक परिवार… संगीत की वो धुन, जिसने पीढ़ियों तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सजाया। सरदार मलिक से शुरू हुई ये धुन आगे अनु मलिक तक पहुंची और फिर अमाल-अरमान ने इसे नया रूप दिया।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 10:35 AM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: अमाल मलिक का खुलासा, पापा नहीं चाहते कि मैं और अरमान इंडस्ट्री में एक नाम बनें

बॉलीवुड के मशहूर मलिक परिवार ने म्यूज़िक इंडस्ट्री को कई हिट गाने दिए हैं। लेकिन इस परिवार की कहानी सिर्फ सफलता तक सीमित नहीं है। इसमें कड़वाहट और धोखे की दास्तान भी शामिल है। ‘बिग बॉस 19’ में अमाल मलिक ने बसीर अली से बातचीत के दौरान खुलासा किया कि उनके पिता को अपने ही भाई के हाथों धोखा मिला था। अमाल ने बताया कि इस घटना ने उनके पिता को अंदर तक तोड़ दिया और इसी वजह से वे हमेशा चाहते रहे कि उनके बेटे अमाल और अरमान अपनी अलग-अलग पहचान बनाएं।

अमाल ने बसीर से बातचीत में कहा, “मलिक लेगेसी की शुरुआत सरदार मलिक (मेरे दादाजी) से हुई थी, लेकिन उसे आगे बढ़ाया अनु मलिक ने। जिस साल मैंने ‘सूरज डूबा है’ किया, उसी साल उन्होंने ‘मोह मोह के धागे’ बनाया। यानी टैलेंट दोनों तरफ बहुत है। लेकिन मुझे असली चोट तब लगी जब मैंने अपने पापा को टूटते देखा। बहुत सालों बाद उन्हें कॉल आया, ‘स्टूडियो आओ।’ उन्होंने गाना डब भी किया। लेकिन उसी दिन कहीं और वही गाना सुना, वो भी उदित जी की आवाज में। पूछने पर पता चला, ये तो तीन साल पुराना गाना है।”

अमाल ने आगे बताया, “असल में उन्हें सिर्फ मॉक रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया था। मेरे पापा कभी उस धोखे से उबर नहीं पाए। बचपन में उनका अनु अंकल के साथ शानदार बॉन्ड था, पर वक्त के साथ सब बदल गया। शायद फैमिली में बदलाव की वजह से। तभी मेरे पापा नहीं चाहते कि मैं और मेरा भाई अरमान एक नाम से जाने जाएं। वो कहते हैं—दोनों बच्चे अलग-अलग अपनी पहचान बनाएं।”

bigg boss Bigg Boss 19 Amaal Mallik अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।