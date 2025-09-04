Bigg Boss 19: नेशनल टीवी पर इस कंटेस्टेंट ने दी 'बिग बॉस' को धमकी, कहा- 'बाहर आकर ऐसा टेंटुआ दबा देगा कि...'
कैप्टेंसी टास्क के दौरान अभिषेक बजाज और बसीर खान अली के बीच जमकर हाथापाई हुई। लेकिन कैप्टन की बाजी बसीर मार ले गए। इसी बीच अब शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें एक कंटेस्टेंट ने बिग बॉस को डायरेक्ट धमकी देते नजर आ रहे हैं।
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' इस वक्त काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो में हर दिन नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जो कंटेस्टेंट की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हाल ही में 'बिग बॉस 19' के घर में नए कैप्टन को लेकर कैप्टेंसी टास्क हुआ, जो काफी घमासान रहा। कैप्टेंसी टास्क के दौरान अभिषेक बजाज और बसीर खान अली के बीच जमकर हाथापाई हुई। लेकिन कैप्टन की बाजी बसीर मार ले गए। इसी बीच अब शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें अमाल मलिक बिग बॉस को डायरेक्ट धमकी देते नजर आ रहे हैं। अमाल की बात सुनकर घरवाले ही नहीं फैंस भी शॉक्ड नजर आए।
अमाल ने दी बिग बॉस को डायरेक्ट धमकी
'बिग बॉस 19' के अपकमिंग एपिसोड का एक नया प्रोमो सामने आया है। ये प्रोमो काफी चर्चा में बना हुआ है। प्रोमो में देखा जा सकता है कि सुबह बिग बॉस का अलार्म बजता है और जीशान कादरी अपना हाथ उठाकर बताते हैं कि वो जग गए हैं। इस पर नीलम गिरी उनसे कहती हैं कि कोई फायदा नहीं सो जाओ, फिर बजेगा ना। ये सुनते ही अमाल मलिक कहते हैं, 'डरता है क्या बिग बॉस? बाहर आकर ऐसा टेंटुआ दबा देगा कि तुम भी ऐसे करोगे? बिग बॉस का टेंटुआ दबेगा और तुम भी करोगे कुकडूकू।'
तान्या ने अमाल को कहा गुंडा
अमाल मलिक की बात सुनकर तान्या मित्तल कहती हैं, 'तू गुंडा था क्या पिछले जन्म में? तेरे को मजा आता है क्या गुंडई करने में।' इस पर अमाल कहते हैं, 'फुल पावर, गुंडई तो पहला प्रोफेशन होना चाहिए था मेरा।' अमाल की बात सुनकर फैंस शॉक्ड हैं। यही नहीं वो कमेंट कर बिग बॉस को अमाल की बात पर गौर करने की बात भी लिख रहे हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।