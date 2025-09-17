Bigg Boss 19: अमाल मलिक पर भड़के ‘बिग बॉस’ के दर्शक, लोग बोले- बिग बॉस के इतिहास का पहला…

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ के अमाल मलिक और शहबाज बदेशा ने मिलकर घरवालों के साथ प्रैंक किया। हालांकि, जब बात सामने आई तब शहबाज ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' का लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद लोग अमाल मलिक की निंदा कर रहे हैं। दरअसल, अमाल मलिक और शहबाज बदेशा ने मिलकर किचन और कुछ घरवालों के कपड़े छुपा दिए। अगले दिन जब घरवालों को पता चला कि चीजें गायब हैं तब पूरे घर में अफरातफरी मच गई। उन्हें लगा कि ये बिग बॉस का काम है। हालांकि, बिग बॉस ने साफ किया कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने अमाल और शहबाज का नाम लिए बिना ये कहा कि नमक और शक्कर बेसिक नेसेसिटी हैं।

शहबाज अकेले फंसे बिग बॉस की इस अनाउंसमेंट के बाद शहबाज ने नीलम को बताया कि किचन का सामान कहां छिपा हुआ है। नीलम ने ये बात सबको बता दी। ऐसे में शहबाज ने पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। सौ बार पूछने पर भी उसने अमाल का नाम नहीं लिया। अमाल भी घरवालों के साथ मिलकर शहबाज के लिए सजा तय करने लगे। ऐसे में लोग भड़क गए। सोशल मीडिया पर ‘बिग बॉस 19’ के दर्शक अमाल को 'फट्टू' (डरपोक) का टैग दे दिया।

लोगों का रिएक्शन एक ने लिखा, ‘बिग बॉस के इतिहास का पहला कैप्टेन है जो अपनी कैप्टेंसी में चोरी करवा रहा है।’ दूसरे ने लिखा, ‘क्या डरपोक इंसान है। वहां सब शहबाज पर चढ़ रहे हैं और ये यहां चुपचाप सब सुन रहा है।’